Dévoilé dans la nuit, le nouveau smartphone milieu de gamme de Sony a comme un air de déjà-vu. Pas forcément étonnant : il s'agit ni plus ni moins d'un Xperia 10 VII vendu 33% plus cher que l'an dernier.
Il est bon de voir que certains géants de la tech prennent leurs responsabilités écologiques à bras le corps. Le recyclage, c'est important ! C'est peut-être ce qui anime Sony cet été, qui ne tremble pas des genoux en annonçant son nouveau smartphone Xperia 10 VIII à très exactement 599€, soit 150€ de plus que son prédécesseur, avec lequel il partage pourtant plus de 90% de la fiche technique.
- Qualité photographique exceptionnelle
- Excellentes performances
- Écran remarquable
Une nouvelle robe pour la rentrée
Vous l'avez tout de suite remarqué, le Sony Xperia 10 VIII reprend à l'identique le (nouveau) design inauguré avec la génération précédente. On est toujours face à un smartphone plutôt allongé, mais qui dispose désormais ses caméras (les mêmes 50 Mpx + 13 Mpx que l'an passé) dans une barre horizontale qui rappelle, forcément, les Pixel de Google.
Seule nouveauté esthétique ? Des coloris, et notamment ce "Lilas mystique" plutôt alléchant. Pour le reste, on est sur du très, très convenu. Si le Xperia 10 VIII a le bon goût de conserver à la fois sa prise jack et son port pour carte microSD, il reprend, quasiment à l'identique, la fiche technique de son aîné.
Écran OLED LTPS de 6,1", Full HD et 120 Hz (annoncé comme 50% plus lumineux, tout de même), 8 Go de RAM pour 128 Go de stockage, batterie de 5000 mAh… mais surtout puce Snapdragon 6 Gen 3 absolument identique à celle du Xperia 10 VII. Une puce assez cahoteuse, qui dépasse péniblement les 830 000 sur AnTuTu, et que l'on retrouve notamment sur le REDMI Note 15 5G… proposé à 300€. Je suis mauvaise langue, il y a bien une nouveauté : les haut-parleurs sont plus puissants de 30%.
En 2024, le Xperia 10 coûtait 399€
La crise de la RAM a bon dos. On l'a vu tout au long de la première partie de l'année : toute l'industrie se met au pas et répercute la hausse du prix des composants sur les consommateurs ; parfois en maquillant la hausse derrière la disparition du modèle 128 Go de stockage, comme chez Samsung ou Google récemment avec les Pixel 11. Mais, Sony pousse le bouchon un peu loin en cette rentrée. Factuellement, les seules nouveautés hardware de ce Xperia 10 VIII sont donc : un écran plus lumineux et des haut-parleurs plus puissants. Des ajouts facturés 150€, et qui s'ajoutent déjà aux 50€ qu'avait pris le Xperia 10 VII par rapport à son devancier.
Oui, en 2024, le Sony Xperia 10 VI s'affichait à 399€, soit 200€ de moins que ce nouveau modèle qui, pourtant, ne donne pas l'impression d'inventer l'eau chaude.
Certes, la division mobile de Sony n'a pas les coudées aussi franches qu'un Samsung ou qu'un Apple pour négocier des prix intéressants avec ses fournisseurs. Mais ce n'est certainement pas avec un mobile aussi dépassé techniquement que la marque va grignoter des parts de marché. Surtout dans un monde où le Honor 600, le Pixel 10a ou le Motorola Edge 70 existent, et sont affichés moins cher pour un rapport qualité-prix infiniment supérieur.
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