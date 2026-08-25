La crise de la RAM a bon dos. On l'a vu tout au long de la première partie de l'année : toute l'industrie se met au pas et répercute la hausse du prix des composants sur les consommateurs ; parfois en maquillant la hausse derrière la disparition du modèle 128 Go de stockage, comme chez Samsung ou Google récemment avec les Pixel 11. Mais, Sony pousse le bouchon un peu loin en cette rentrée. Factuellement, les seules nouveautés hardware de ce Xperia 10 VIII sont donc : un écran plus lumineux et des haut-parleurs plus puissants. Des ajouts facturés 150€, et qui s'ajoutent déjà aux 50€ qu'avait pris le Xperia 10 VII par rapport à son devancier.