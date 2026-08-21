Rickie Patani dirige le programme de neurobiologie à l’Institut des sciences de la vie de NUS, où les cellules souches sont transformées en neurones avant d’être transférées sur les puces CL1. Une fois câblés, ces neurones échangent des impulsions électriques avec le silicium et exécutent des calculs, selon un principe appliqué par Cortical Labs sur ses installations de Melbourne. Ce rack est, d’après Cortical Labs, la première installation de ce type entièrement autonome au monde. NUS Medicine, DayOne et Cortical Labs annoncent d’abord des applications en découverte de médicaments et en recherche sur les maladies neurologiques, avant d’ajouter des usages commerciaux possibles en robotique humanoïde et dans la détection de fraude et de cybermenaces.

Selon Hon Weng Chong, fondateur et directeur général de Cortical Labs, « ce prototype déplace la conversation de la recherche vers l'application commerciale ». Chaque unité CL1 absorbe entre 850 et 1 000 watts. La consommation du rack complet atteint jusqu’à 20 kilowatts. Le système fonctionne sous biOS, le système d’exploitation développé par Cortical Labs pour piloter les échanges entre neurones et silicium.

Cortical Labs annonce une latence de sortie réduite à moins d’une milliseconde. Le nombre d’entrées électriques atteint cinquante-neuf, contre huit sur le prototype précédent, DishBrain. Chaque unité coûte 35 000 dollars à l’achat, environ 30 000 euros, ou 300 dollars la semaine en location, soit 257 euros. Cortical Labs demande par ailleurs à ses clients d’obtenir une autorisation éthique avant toute utilisation du CL1.

