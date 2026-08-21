Cette vue par catégories, Proton nous en avait donné un petit aperçu l'année dernière. L'entreprise avait lancé une vue Newsletters distincte, doublée d'un tableau de bord pour regrouper et gérer les abonnements aux lettres d'information. Chaque email entrant est désormais rangé dans l'une des six catégories suivantes : Principal pour les messages personnels, professionnels et les notifications importantes, Réseaux sociaux pour les activités liées aux plateformes sociales, Promotions pour les offres commerciales et codes de réduction, Newsletters pour le contenu non promotionnel auquel l'utilisateur a souscrit, Transactions pour les réservations, factures et commandes, et Mises à jour pour les confirmations et alertes automatisées.

L'activation se gère depuis les réglages, dans le menu "Messages et rédaction". L'utilisateur y choisit les catégories à afficher, active ou désactive les notifications pour chacune d'elles et peut afficher un compteur de messages non lus. Un email mal classé peut aussi être déplacé manuellement vers une autre catégorie. Le filtre correspondant est alors mis à jour pour les messages suivants du même expéditeur. Il reste possible de revenir à la vue classique de la boîte de réception à tout moment.