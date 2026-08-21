Proton Mail ajoute un tri automatique des messages en catégories, une fonctionnalité qui n'est pas sans rappeler les services Gmail ou Outlook. Pour Proton, il s'agit de convaincre quelques internautes supplémentaires de migrer vers sa messagerie chiffrée.
Six catégories permettent désormais de distinguer les emails personnels et professionnels des newsletters, des promotions ou des confirmations automatiques. La fonction est activée par défaut pour les nouveaux comptes et proposée en option aux utilisateurs existants.
Un classement pensé autour de six familles de messages
Cette vue par catégories, Proton nous en avait donné un petit aperçu l'année dernière. L'entreprise avait lancé une vue Newsletters distincte, doublée d'un tableau de bord pour regrouper et gérer les abonnements aux lettres d'information. Chaque email entrant est désormais rangé dans l'une des six catégories suivantes : Principal pour les messages personnels, professionnels et les notifications importantes, Réseaux sociaux pour les activités liées aux plateformes sociales, Promotions pour les offres commerciales et codes de réduction, Newsletters pour le contenu non promotionnel auquel l'utilisateur a souscrit, Transactions pour les réservations, factures et commandes, et Mises à jour pour les confirmations et alertes automatisées.
L'activation se gère depuis les réglages, dans le menu "Messages et rédaction". L'utilisateur y choisit les catégories à afficher, active ou désactive les notifications pour chacune d'elles et peut afficher un compteur de messages non lus. Un email mal classé peut aussi être déplacé manuellement vers une autre catégorie. Le filtre correspondant est alors mis à jour pour les messages suivants du même expéditeur. Il reste possible de revenir à la vue classique de la boîte de réception à tout moment.
Proton précise que, contrairement à Google ou Microsoft, il ne s'agit pas de développer un modèle économique. L'éditeur suisse rappelle que chez Gmail, les onglets Promotions et Réseaux sociaux affichent des publicités, ce qui n'est pas le cas chez Proton puisque l'entreprise finance ses boîtes mail gratuites par les abonnés payants
Surout, le tri par catégories ne modifie pas la protection des messages. Le chiffrement zéro accès reste appliqué à l'ensemble de la boîte de réception, ce qui signifie que Proton n'a jamais accès en clair au contenu des messages stockés sur ses serveurs, quelle que soit la catégorie dans laquelle ils sont rangés.
Mais alors comment est-donc opéré le tri automatique ? Le classement repose sur des métadonnées telles que l'adresse de l'expéditeur, l'objet du message (qui n'a jamais été chiffré) ou certaines en-têtes du message. Mais jamais sur le contenu lui-même.
- storage1 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Proton Mail est une sérieuse alternative à Gmail. Elle redéfinit le cryptage en le plaçant à la portée de tout le monde. Certes, il faudra probablement adopter le plan payant pour en profiter au maximum, mais c'est un excellent premier choix pour quiconque souhaite commencer à s'affranchir des services des GAFAM en étant assuré que les communications restent privées.
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