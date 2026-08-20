Pour rappel, ce programme est l'entrée de gamme des plans d'abonnements IA de Google Gemini, normalement facturé à 4,99 € par mois. Il permet un accès étendu à Gemini 3.1 Pro et à Deep Research, ainsi qu'un « accès étendu aux modèles de génération d'images, de musique et de vidéos dans Gemini et la recherche Google ». AI Pro offre aussi 400 Go d'espace de stockage Cloud.

Pour ceux qui sont intéréssés, il suffit de vous rendre sur ce lien. Vous aurez ensuite à vérifier votre statut d'étudiant, puis vous pourrez vous abonner, même si vous aviez déjà pu profiter de l'offre gratuite précédente de 2025. Attention, cette offre n'est disponible qu'en 2026, et s'arrête le 31 décembre prochain.