Une bonne nouvelle pour les étudiants, qui n'ont en général pas d'argent. Le plan Gemini entrée de gamme va en effet être gratuit pour eux pendant un an.
Il y a un peu moins d'un an, Google, pour se démarquer de la concurrence, lançait une offre exceptionnelle grâce à laquelle les étudiants pouvait accéder à 12 mois gratuits pour le plan Google AI Pro. Une première qui a semble-t-il donné des idées à la direction du géant américain, puisqu'une nouvelle offre du genre vient d'être annoncée !
Google AI Plus gratuit pendant douze mois pour les étudiants hors US
En effet, Google annonce la mise en place d'une offre à destination des étudiants, et ce en deux strates. Les étudiants américains auront ainsi accès gratuitement pendant 12 mois au programme AI Pro. Les étudiants de 140 autres pays auront eu droit à une offre du même genre, mais qui concerne cette fois la souscription un peu moins intéressante Google AI Plus.
Une offre qui expire le 31 décembre prochain
Pour rappel, ce programme est l'entrée de gamme des plans d'abonnements IA de Google Gemini, normalement facturé à 4,99 € par mois. Il permet un accès étendu à Gemini 3.1 Pro et à Deep Research, ainsi qu'un « accès étendu aux modèles de génération d'images, de musique et de vidéos dans Gemini et la recherche Google ». AI Pro offre aussi 400 Go d'espace de stockage Cloud.
Pour ceux qui sont intéréssés, il suffit de vous rendre sur ce lien. Vous aurez ensuite à vérifier votre statut d'étudiant, puis vous pourrez vous abonner, même si vous aviez déjà pu profiter de l'offre gratuite précédente de 2025. Attention, cette offre n'est disponible qu'en 2026, et s'arrête le 31 décembre prochain.
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