La France numérique est-elle sur le point de s'effondrer ? On en aurait presque l'impression, tant il semble aisé aux hackers de pirater les entreprises et les administrations, et de voler nos données.

La Mutuelle générale de prévoyance est ainsi le nouveau nom à inscrire dans la liste qui s'allonge des institutions piratées. Des pirates ont en effet attaqué un de ses prestataires techniques, et ont pu bénéficier ainsi d'un « accès non autorisé » aux données de ses adhérents. Près de 200 000 clients, sur les 480 000 de la mutuelle, ont été touchés par cette opération.