Un fichier acheté chez l'un, une liseuse fabriquée par l'autre, et un format qui ne passe pas. Calibre règle ce genre de contrariété depuis 2006, sans rien demander en retour.
Constituer une bibliothèque numérique conduit vite à jongler entre des formats et des applications qui ne se parlent pas. L'EPUB acheté sur une librairie en ligne n'atterrit pas seul sur une liseuse d'une autre marque, et les logiciels fournis par les fabricants gèrent surtout leur propre catalogue. Calibre existe précisément pour occuper cette place, et il l'occupe depuis dix-neuf ans.
Sponsorisé
La Samsung Galaxy Watch 8 est incontestablement une excellente montre connectée. Une smartwatch fiable, polyvalente, élégante, innovante et performante. Un vrai coup de coeur !
Sponsorisé
Conversion entre une vingtaine de formats, métadonnées et envoi direct vers la liseuse
Calibre organise les livres dans une base locale, avec couvertures, séries, étiquettes, bibliothèques virtuelles et recherches enregistrées. L'édition des métadonnées se fait au fichier ou en masse, et le logiciel va chercher titres, résumés et couvertures manquantes dans des bases en ligne comme Google Books ou Open Library.
- Compatible avec de nombreux formats
- Mises à jours fréquentes
- Interface intuitive et bien pensée
Le moteur de conversion accepte une vingtaine de formats, dont l'EPUB, le PDF, le MOBI, l'AZW3, le DOCX, le HTML et le TXT. Brancher une liseuse en USB suffit à la faire reconnaître, et l'envoi d'un livre déclenche au besoin la conversion vers le format attendu par l'appareil. S'y ajoutent un éditeur d'EPUB qui donne accès au HTML et au CSS, une visionneuse intégrée, un outil de comparaison entre deux versions d'un même livre, et un ramasseur d'actualités capable de transformer un site de presse en fichier lisible sur liseuse.
Un serveur de contenu est également fourni avec le logiciel. Il transforme la bibliothèque en site web consultable depuis n'importe quel appareil du réseau local, navigateur de téléphone compris, sans passer par un service tiers ni ouvrir de compte quelque part.
Un logiciel écrit par une seule personne depuis 2006, gratuit et sous licence GPL
Calibre est né le 31 octobre 2006, le jour où Sony a lancé sa liseuse PRS-500. Kovid Goyal a commencé par rétroconcevoir le format propriétaire de l'appareil pour pouvoir s'en servir sous Linux, et le projet a pris son nom actuel en 2008. Il le maintient toujours, à un rythme de publication hebdomadaire (la version 9.13 date du 7 août 2026).
Le logiciel est publié sous licence GNU GPL v3. Il n'existe ni version payante, ni publicité, ni fonction réservée à un abonnement, le financement reposant sur les dons. D'après le site officiel, environ 3,5 millions de machines installent ou mettent à jour Calibre sur une période de deux mois, dont 6,2 % en France.
Tout reste sur le disque. La bibliothèque est un simple dossier organisé par auteur puis par titre, avec un fichier de métadonnées déposé à côté de chaque livre. Aucun compte n'est demandé, aucune synchronisation n'est imposée, et une version portable permet de transporter l'ensemble sur une clé USB. Face aux applications maison des fabricants, l'argument tient moins à la richesse fonctionnelle qu'au fait de garder la main sur ses propres fichiers.
- Compatible avec de nombreux formats
- Mises à jours fréquentes
- Interface intuitive et bien pensée
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.