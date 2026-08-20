Le moteur de conversion accepte une vingtaine de formats, dont l'EPUB, le PDF, le MOBI, l'AZW3, le DOCX, le HTML et le TXT. Brancher une liseuse en USB suffit à la faire reconnaître, et l'envoi d'un livre déclenche au besoin la conversion vers le format attendu par l'appareil. S'y ajoutent un éditeur d'EPUB qui donne accès au HTML et au CSS, une visionneuse intégrée, un outil de comparaison entre deux versions d'un même livre, et un ramasseur d'actualités capable de transformer un site de presse en fichier lisible sur liseuse.

Un serveur de contenu est également fourni avec le logiciel. Il transforme la bibliothèque en site web consultable depuis n'importe quel appareil du réseau local, navigateur de téléphone compris, sans passer par un service tiers ni ouvrir de compte quelque part.

Un logiciel écrit par une seule personne depuis 2006, gratuit et sous licence GPL

Calibre est né le 31 octobre 2006, le jour où Sony a lancé sa liseuse PRS-500. Kovid Goyal a commencé par rétroconcevoir le format propriétaire de l'appareil pour pouvoir s'en servir sous Linux, et le projet a pris son nom actuel en 2008. Il le maintient toujours, à un rythme de publication hebdomadaire (la version 9.13 date du 7 août 2026).

Le logiciel est publié sous licence GNU GPL v3. Il n'existe ni version payante, ni publicité, ni fonction réservée à un abonnement, le financement reposant sur les dons. D'après le site officiel, environ 3,5 millions de machines installent ou mettent à jour Calibre sur une période de deux mois, dont 6,2 % en France.

Tout reste sur le disque. La bibliothèque est un simple dossier organisé par auteur puis par titre, avec un fichier de métadonnées déposé à côté de chaque livre. Aucun compte n'est demandé, aucune synchronisation n'est imposée, et une version portable permet de transporter l'ensemble sur une clé USB. Face aux applications maison des fabricants, l'argument tient moins à la richesse fonctionnelle qu'au fait de garder la main sur ses propres fichiers.