Votre Kindle peut faire bien plus que lire des ebooks. Sans jailbreak, sans modification du système, un simple site web accessible depuis le navigateur intégré à la liseuse donne d'emblée accès à des dizaines d'applications et de jeux. Le tout, sans compromettre la garantie de l'appareil.
Si vous êtes un mordu de lecture, alors peut-être préférez-vous investir dans une liseuse plutôt que dans un iPad. Mais en pratique, cela signifie aussi faire l'impasse sur des milliers d'applications qui peuvent s'avérer quand même bien utiles, au moins occasionnellement. Face à ce dilemme, ReKindle est une plateforme web conçue spécifiquement pour les écrans e-ink. Son code est disponible sur Github. ReKindle transforme le navigateur de votre liseuse en tableau de bord avec des outils de productivité, des jeux et même une messagerie.
Offre partenaire
La Samsung Galaxy Watch 8 est incontestablement une excellente montre connectée. Une smartwatch fiable, polyvalente, élégante, innovante et performante. Un vrai coup de coeur !
Offre partenaire
ReKindle, une interface taillée pour l'e-ink
Les liseuses Amazon tournent sous un système fermé. Impossible d'y installer des applications tierces comme sur une tablette classique. ReKindle contourne cette limitation sans toucher au système : il fonctionne entièrement depuis le navigateur intégré à la liseuse, sans rien installer sur l'appareil.
L'interface est volontairement minimaliste, en niveaux de gris. Elle est pensée pour les écrans e-ink qui ne reproduisent pas les couleurs. Elle se découpe en onglets : Essentials, Tools, Lifestyle, Games et Multiplayer Games. On y trouve un bloc-notes, un suivi de lecture, une liste de livres à lire, ou encore une intégration avec Google Tasks, Google Calendar et Google Contacts.
Puisqu'il s'agit d'un écosystème Web, ReKindle n'est pas réservé aux Kindle. Il fonctionne sur d'autres liseuses e-ink comme les Kobo et les Boox. Et en fait, on peut y accéder depuis n'importe quel navigateur web, y compris sur ordinateur ou smartphone. Deux options sont proposées : un mode invité, qui conserve les données en local sur l'appareil, et un mode cloud avec création de compte, qui synchronise tout sur plusieurs appareils. Il devient donc plus simple de retrouver ses données en cas de changement de liseuse.
Un écosystème d'appoint pour votre liseuse
Pour y accéder, il suffit d'ouvrir le navigateur expérimental de la Kindle, puis de saisir rekindle.ink dans la barre d'adresse. La plateforme demande uniquement de renseigner son fuseau horaire avant d'afficher le tableau de bord. Pas de compte obligatoire, pas de téléchargement, tout se charge directement dans le navigateur.
Bon évidemment, puisque le contenu est chargé sur un écran e-ink davantage optimisé pour afficher du contenu statique, les interactions afficheront des latences et l'expérience ne sera certainement pas aussi fluide que sur un iPad. En revanche, ReKindle saura certainement vous dépanner occasionnellement et c'est là tout le but de cet écosystème.
On retrouve toute sorte d'applications : calendrier, contacts, météo, Wikipedia, démineur, mots croisés, Sudoku, dictionnaire, mais aussi un service de cartographie, un lecteur de manga, un traducteur ou encore, oui oui, une version de Doom...
Une partie des fonctionnalités est réservée aux abonnés ReKindle+. C'est le cas de l'assistant IA, de l'application Quick ToDo avec sa technologie OCR, de la configuration de votre messagerie mail ou encore de la gestion de documents et de l'intégration Dropbox. L'abonnement est proposé à 2 dollars par mois, 15 dollars par an, ou 30 dollars en accès à vie. Les fonctions de base restent gratuites.
Pour en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur ReKindle.ink