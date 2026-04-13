Les liseuses Amazon tournent sous un système fermé. Impossible d'y installer des applications tierces comme sur une tablette classique. ReKindle contourne cette limitation sans toucher au système : il fonctionne entièrement depuis le navigateur intégré à la liseuse, sans rien installer sur l'appareil.

L'interface est volontairement minimaliste, en niveaux de gris. Elle est pensée pour les écrans e-ink qui ne reproduisent pas les couleurs. Elle se découpe en onglets : Essentials, Tools, Lifestyle, Games et Multiplayer Games. On y trouve un bloc-notes, un suivi de lecture, une liste de livres à lire, ou encore une intégration avec Google Tasks, Google Calendar et Google Contacts.

Puisqu'il s'agit d'un écosystème Web, ReKindle n'est pas réservé aux Kindle. Il fonctionne sur d'autres liseuses e-ink comme les Kobo et les Boox. Et en fait, on peut y accéder depuis n'importe quel navigateur web, y compris sur ordinateur ou smartphone. Deux options sont proposées : un mode invité, qui conserve les données en local sur l'appareil, et un mode cloud avec création de compte, qui synchronise tout sur plusieurs appareils. Il devient donc plus simple de retrouver ses données en cas de changement de liseuse.