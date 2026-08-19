Pour les achats intégrés via le système de paiement d'Apple, la commission passe à 26%. Mais cette dernière est ramenée à 15% pour la majorité des éditeurs. Selon Apple, cela inclut les petites structures, les éditeurs du Mini Apps Partner Program, du Video Partner Program, ainsi que les abonnements reconduits après leur première année).

Un éditeur qui choisit un prestataire de paiement alternatif entraîne une commission de 20% (10% pour ces mêmes éditeurs répondant aux critères ci-dessus), et un renvoi vers un site externe entraîne une commission de 15%, réduite à 10% dans les mêmes conditions. Le mode de paiement choisi doit être conservé pendant douze mois.

Pour les applications distribuées hors de l'App Store, via une boutique alternative ou sur le Web, Apple applique une Core Technology Commission fixe de 5% sur les transactions. Ce taux remplace l'ancien forfait Core Technology Fee. Cette redevance était jugée pénalisante pour les applications gratuites ou à forte diffusion. Un développeur pouvait payer des sommes élevées sans lien direct avec ses revenus réels.

Les critères pour ouvrir une boutique alternative évoluent également. Auparavant, un développeur devait justifier de deux années de présence dans le programme Apple et d'un million d'installations annuelles dans l'Union européenne, ou prouver un soutien financier significatif. Désormais il faudra répondre à l'un de ces critères :

un score de stabilité financière évalué par Dun & Bradstreet,

un statut de société cotée (ou filiale),

un financement par un fonds d'investissement reconnu,

un audit par un comptable agréé, ou

un statut d'entité publique, éducative ou associative.

Des garde-fous encadrent ces règles pour les utilisateurs mineurs. Les applications de la catégorie Enfants ne pourront pas renvoyer vers un site de paiement. Pour les moins de 18 ans, l'utilisation d'un paiement alternatif ou un renvoi vers un site externe nécessite une validation parentale, et les moins de 13 ans ne pourront pas du tout accéder à un lien de paiement externe.

La distribution via le Web, réservée à l'Union européenne, ne bénéficie pas de la surveillance continue de l'App Store. Apple explique avoir mis en place un scan spécifique (Notarization) que chaque application devra tout de même passer. Il s'agit d'un contrôle de base vérifiant le fonctionnement du logiciel et l'absence de menaces sérieuses.