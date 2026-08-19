Plus de RAM, une nouvelle puce et un nouveau coloris : voici ce qui change (et ce qui ne change pas) sur le nouveau smartphone réparable de Fairphone.
Le Fairphone 6+ est désormais officiel. Le constructeur néerlandais dévoile une version améliorée de son smartphone réparable, qui gagne en mémoire vive, adopte une puce plus récente et se décline dans un nouveau coloris Cobalt Blue, aux côtés des Forest Green et Horizon Black. Pour le reste, la fiche technique reste identique à celle du modèle précédent. Disponible dès maintenant sur le site officiel de la marque, le Fairphone 6+ est proposé à 649 euros sur le Vieux Continent.
Le Fairphone 6+ mise sur un nouveau processeur et plus de RAM
Sous le capot, le Snapdragon 7s Gen 4 prend la place de son prédécesseur, épaulé par 12 Go de RAM contre 8 Go pour le Fairphone 6. L'écran LTPO OLED de 6,31 pouces conserve sa définition de 1 116 x 2 484 pixels et son taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz. La batterie de 4 415 mAh reste compatible avec la charge rapide à 30 W.
La configuration photo ne bouge pas non plus. Le capteur principal de 50 mégapixels s'appuie sur le Sony Lytia 700C avec stabilisation optique et une ouverture à f/1,88. Un ultrawide de 13 mégapixels à f/2,2 et un objectif frontal de 32 mégapixels à f/2,0 complètent le trio. Le smartphone embarque Android 16, avec six mises à jour majeures garanties et des correctifs de sécurité promis jusqu'en 2032 ou 2033.
Une première commercialisation directe aux États-Unis
Sans surprise, la réparabilité demeure le principal argument de Fairphone. Le 6+ embarque ainsi 12 pièces remplaçables par l’utilisateur, dont la batterie, le port USB-C, l’écran et la coque arrière. Ces quatre éléments peuvent être changés en moins de cinq minutes à l’aide d’un seul tournevis. Les microphones, les boutons latéraux et le lecteur d’empreinte digitale nécessitent en revanche un passage par un centre de réparation. Fairphone prévoit par ailleurs de commercialiser les pièces détachées jusqu’en 2033 et accompagne son smartphone d’une garantie de cinq ans.
Pour la première fois, la marque commercialise directement aux États-Unis un smartphone fonctionnant avec une version standard d’Android, sans modification du système. Jusqu’ici, la marque s’appuyait notamment sur un partenariat avec e/OS pour proposer outre-Atlantique des versions dégooglisées de ses appareils.
Fairphone indique avoir réduit l’empreinte carbone liée à sa fabrication à 30 kg de CO₂e par appareil. Côté accessoires, la coque amovible permet d’ajouter séparément une dragonne, un anneau pour les doigts ou encore un porte-carte. Enfin, le Fairphone 6+ est commercialisé depuis ce mardi 18 août au prix de 649 euros.
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