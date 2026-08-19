Sans surprise, la réparabilité demeure le principal argument de Fairphone. Le 6+ embarque ainsi 12 pièces remplaçables par l’utilisateur, dont la batterie, le port USB-C, l’écran et la coque arrière. Ces quatre éléments peuvent être changés en moins de cinq minutes à l’aide d’un seul tournevis. Les microphones, les boutons latéraux et le lecteur d’empreinte digitale nécessitent en revanche un passage par un centre de réparation. Fairphone prévoit par ailleurs de commercialiser les pièces détachées jusqu’en 2033 et accompagne son smartphone d’une garantie de cinq ans.

Pour la première fois, la marque commercialise directement aux États-Unis un smartphone fonctionnant avec une version standard d’Android, sans modification du système. Jusqu’ici, la marque s’appuyait notamment sur un partenariat avec e/OS pour proposer outre-Atlantique des versions dégooglisées de ses appareils.

Fairphone indique avoir réduit l’empreinte carbone liée à sa fabrication à 30 kg de CO₂e par appareil. Côté accessoires, la coque amovible permet d’ajouter séparément une dragonne, un anneau pour les doigts ou encore un porte-carte. Enfin, le Fairphone 6+ est commercialisé depuis ce mardi 18 août au prix de 649 euros.