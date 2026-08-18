Les modèles d’intelligence artificielle (IA) ont besoin de données pour s’entraîner. Un générateur d’images, par exemple, ne peut produire des œuvres "dans le style Ghibli" que s’il a été nourri avec des centaines d’images issues des films du studio. La plupart des modèles puisent dans des contenus existants sans altérer les originaux. Mais la société Anthropic, derrière Claude, adopte une approche différente. Elle achète des millions de livres, dont certains rares ou difficiles à se procurer, pour les soumettre à un processus de "numérisation destructive".