Quoi qu'il en soit, le ZBook Fury G1i de 16 pouces conserve son châssis de 2,7 cm d'épaisseur pour 2,43 kg. On y retrouve également toujours une batterie de 99 Wh (le maximum qu'un PC portable grand public peut embarquer) et les mêmes options côté affichage, articulées autour de dalles : IPS Full HD+ / 60 Hz tactile ou non, 400 cd/m2 ou 800 cd/m2 et 100% sRGB ; QHD+ / 120 Hz ; ou Ultra HD+ / 120 Hz, 500 cd/m2 et 100% DCI-P3.

L'appareil peut toujours s'équiper d'un maximum de 4 To de SSD M2 PCIe Gen 4 ou de 2 To de SSD PCIe Gen 5. On y trouve enfin, une nouvelle fois, quatre haut-parleurs intégrés, une webcam 5 Mpx et des connectiques axées sur une sortie HDMI 2.1, un lecteur de cartes SD, deux ports USB-C Thunderbolt 5, un port USB-C Thunderbolt 4, un port USB-A 3.2 et une prise Ethernet.

Les options graphiques, elles non plus, ne bougent pas, en allant de la « petite » NVIDIA RTX PRO 1000 8 Go à la RTX PRO 5000 24 Go.