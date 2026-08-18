Au rang des bêtes de somme vouées aux pros et aux usages intensifs, HP renouvelle cette semaine son ZBook Fury G1i de 16 pouces. Ce gros modèle s'équipe désormais d'un maximum de 192 Go de RAM et des nouveaux processeurs mobiles Intel « Arrow Lake-HX Plus ».
HP dope sa proposition sur le marché des stations de travail avec l'arrivée de nouvelles configurations encore plus musclées sur l'imposant ZBook Fury G1i de 16 pouces. Sans en faire de publicité particulière, le constructeur américain améliore sensiblement ce PC portable lancé pour la première fois il y a un peu plus d'un an (sous processeurs Arrow Lake-HX « classiques »), et que l'on connait aussi dans une configuration 18 pouces tout aussi costaude, mais aussi nettement plus encombrante.
De la RAM à gogo
Quoi qu'il en soit, le ZBook Fury G1i de 16 pouces conserve son châssis de 2,7 cm d'épaisseur pour 2,43 kg. On y retrouve également toujours une batterie de 99 Wh (le maximum qu'un PC portable grand public peut embarquer) et les mêmes options côté affichage, articulées autour de dalles : IPS Full HD+ / 60 Hz tactile ou non, 400 cd/m2 ou 800 cd/m2 et 100% sRGB ; QHD+ / 120 Hz ; ou Ultra HD+ / 120 Hz, 500 cd/m2 et 100% DCI-P3.
L'appareil peut toujours s'équiper d'un maximum de 4 To de SSD M2 PCIe Gen 4 ou de 2 To de SSD PCIe Gen 5. On y trouve enfin, une nouvelle fois, quatre haut-parleurs intégrés, une webcam 5 Mpx et des connectiques axées sur une sortie HDMI 2.1, un lecteur de cartes SD, deux ports USB-C Thunderbolt 5, un port USB-C Thunderbolt 4, un port USB-A 3.2 et une prise Ethernet.
Les options graphiques, elles non plus, ne bougent pas, en allant de la « petite » NVIDIA RTX PRO 1000 8 Go à la RTX PRO 5000 24 Go.
HP France pas encore achalandé
Ce qui change, en revanche, c'est la capacité totale de mémoire vive que l'appareil peut désormais embarquer. On passe à un maximum de 128 Go de mémoire EEC (Error-Correcting Code, un type de RAM capable de corriger automatiquement les corruptions de données) ; ou 192 Go de mémoire non EEC, le tout via pas moins de quatre emplacements pour barrettes SODIMM.
Comme évoqué plus haut, l'autre gros changement concerne le volet CPU, avec le passage aux processeurs Arrow Lake-HX Plus, lancés en mars.
Dans sa version la plus puissante, le nouveau ZBook Fury G1i 16 peut ainsi s'équiper d'un Core Ultra 9 290HX Plus (24 cœurs), ce qui devrait lui offrir environ 10% de performances CPU en plus par rapport à ce que pouvait l'ancien Core Ultra 9 285HX. Il semble en revanche, à ce stade, que HP mette surtout en avant la version Core Ultra 7 270HX Plus de l'appareil, moins performante.
Proposées entre 7 679 et 8 634 dollars outre-Atlantique, ces nouvelles moutures du ZBook Fury G1i 16 ne sont toutefois pas encore proposées dans l'Hexagone. Le catalogue actuel de HP France se contentant pour l'heure des modèles 2025.
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