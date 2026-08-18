Très attendue par les utilisateurs, la prise en charge des Live Activities débarque enfin dans l'application Sonos sur iOS. Le widget s'affiche directement sur l'écran verrouillé de l'iPhone dès qu'une lecture est lancée.
La route aura été longue. Depuis la refonte controversée de l'application iOS et Android qui avait provoqué l'éviction du directeur général, Sonos s'est attelé à redonner à ses utilisateurs les fonctionnalités perdues ou réclamées. L'une d'entre elles était d'ailleurs attendue depuis plusieurs mois. En février, Bloomberg révélait que Sonos travaillait sur l'intégration des Activités en direct à l’application iOS. C’est désormais chose faite : les Live Activities sont disponibles avec la dernière mise à jour de l’application.
Les Live Activities affichent la lecture en cours sur l’écran verrouillé
L’arrivée des Live Activities permet surtout de garder un accès rapide aux informations de lecture sans avoir à rouvrir l’application Sonos. La fonction se déclenche après avoir lancé une lecture dans l’application, puis quitté celle-ci. Une Live Activity apparaît alors sur l’écran verrouillé et indique la pièce ou le groupe dans lequel l’audio était diffusé en dernier.
Les commandes restent toutefois protégées par les mécanismes de sécurité de l’iPhone. Pour modifier la lecture depuis cet affichage, il faut d’abord déverrouiller l’appareil avec Face ID ou un code. La Live Activity disparaît par ailleurs automatiquement 15 minutes après l’arrêt de la lecture.
Sonos impose encore quelques limites aux Live Activities
La première version de cette fonction reste relativement simple. Les pochettes d’album ne sont notamment pas affichées dans la Live Activity. Sonos indique toutefois explorer « d'autres moyens d'améliorer l'expérience sur l'écran verrouillé ». La fonction est également compatible avec CarPlay et l’Apple Watch, mais de manière plus limitée. Sonos précise que « les commandes ne sont actuellement pas prises en charge » sur ces deux plateformes, comme rapporté par 9to5Mac.
Les utilisateurs qui ne souhaitent pas afficher les Live Activities peuvent directement les désactiver depuis les réglages de l’application. En revanche, les commandes de lecture continuent de fonctionner lorsqu’une lecture est lancée depuis une autre source compatible, comme AirPlay, le Bluetooth ou certains services pris en charge. Vous voilà donc prévenus.
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