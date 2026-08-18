L’arrivée des Live Activities permet surtout de garder un accès rapide aux informations de lecture sans avoir à rouvrir l’application Sonos. La fonction se déclenche après avoir lancé une lecture dans l’application, puis quitté celle-ci. Une Live Activity apparaît alors sur l’écran verrouillé et indique la pièce ou le groupe dans lequel l’audio était diffusé en dernier.

Les commandes restent toutefois protégées par les mécanismes de sécurité de l’iPhone. Pour modifier la lecture depuis cet affichage, il faut d’abord déverrouiller l’appareil avec Face ID ou un code. La Live Activity disparaît par ailleurs automatiquement 15 minutes après l’arrêt de la lecture.

