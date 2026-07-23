La section "À explorer" regroupe des recommandations liées à un morceau donné. On y retrouve des artistes et albums proches, des playlists, des radios, ou des contenus associés à un label. Ces suggestions s'appuient sur le travail éditorial de Qobuz, qui, rappelons-le, mise sur un travail entièrement humain. Les crédits d'un titre sont également enrichis avec une chronique d'album, la biographie de l'artiste, un livret numérique et les données techniques du fichier. Ces informations deviennent accessibles directement depuis le lecteur, tout comme la possibilité de suivre un artiste ou un label sans quitter l'écran d'écoute.

La file d'attente et la lecture automatique affichent désormais les trois prochains titres à venir, ce qui permet à l'utilisateur d'anticiper la suite de son écoute ou de la modifier. De son côté, le mini-lecteur devient personnalisable, avec trois raccourcis configurables comme le choix de la sortie audio ou l'ajout à une playlist. Ces évolutions font suite à la refonte de l'application CarPlay sortie en février 2026, laquelle avait introduit le pilotage vocal via Siri, désormais aussi disponible dans l'application mobile. Le déploiement de cette version du lecteur commence sur mobile et tablette.