Qobuz revoit l'interface de son application mobile et ajoute les paroles synchronisées en temps réel, une fonction réclamée par ses abonnés depuis plusieurs années.
La plateforme française de streaming déploie une nouvelle version de son application sur iOS et Android. Cette mise à jour touche à la fois le design du lecteur et l'accès aux contenus éditoriaux qui accompagnent chaque écoute.
Un lecteur repensé pour prolonger l'écoute
Le lecteur change d'aspect avec un environnement qui s'adapte à la pochette de l'album en cours, sans modifier la logique de navigation du reste de l'application. Le mini-lecteur reste affiché en permanence pendant que l'utilisateur parcourt son catalogue. Sur tablette, un mode écran partagé permet d'écouter tout en consultant d'autres contenus. Qobuz simplifie aussi la gestion de la file d'attente. Un simple balayage suffit désormais pour retirer ou déplacer un titre.
Les paroles synchronisées apparaissent ligne par ligne au rythme du morceau, avec une traduction disponible pour les titres en langue étrangère. Au passage, Qobuz y associe une sélection de playlists composées de titres populaires à chanter.
La section "À explorer" regroupe des recommandations liées à un morceau donné. On y retrouve des artistes et albums proches, des playlists, des radios, ou des contenus associés à un label. Ces suggestions s'appuient sur le travail éditorial de Qobuz, qui, rappelons-le, mise sur un travail entièrement humain. Les crédits d'un titre sont également enrichis avec une chronique d'album, la biographie de l'artiste, un livret numérique et les données techniques du fichier. Ces informations deviennent accessibles directement depuis le lecteur, tout comme la possibilité de suivre un artiste ou un label sans quitter l'écran d'écoute.
La file d'attente et la lecture automatique affichent désormais les trois prochains titres à venir, ce qui permet à l'utilisateur d'anticiper la suite de son écoute ou de la modifier. De son côté, le mini-lecteur devient personnalisable, avec trois raccourcis configurables comme le choix de la sortie audio ou l'ajout à une playlist. Ces évolutions font suite à la refonte de l'application CarPlay sortie en février 2026, laquelle avait introduit le pilotage vocal via Siri, désormais aussi disponible dans l'application mobile. Le déploiement de cette version du lecteur commence sur mobile et tablette.