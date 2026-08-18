Les Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra rejoignent désormais la liste des smartphones compatibles avec LineageOS 23. Les nightly builds de cette ROM alternative permettent d'installer Android 16 sur ces appareils, pile poil quand le support logiciel officiel de Samsung amorce sa dernière ligne droite.
L'équipe de LineageOS a ajouté trois modèles supplémentaires à son catalogue, aux côtés d'un unique Galaxy S23 déjà pris en charge. Pour les détenteurs d'un Galaxy S22, il sera donc possible de prolonger la durée de vie de leur téléphone une fois les mises à jour Samsung interrompues.
Une compatibilité tombe à pic pour les Galaxy S22
Le Galaxy S22 bénéficie désormais des nightly builds de LineageOS 23, la version basée sur Android 16. Selon 9to5Google, cette compatibilité arrive alors qu'il reste environ six mois avant la fin de la fenêtre de support officielle promise par Samsung pour cette génération d'appareils. Le Galaxy S23, de son côté, n'a pas été intégré au programme de sept ans de mises à jour que Samsung applique à certains de ses modèles récents. Un seul modèle de cette série figure d'ailleurs dans la liste des terminaux déjà pris en charge par LineageOS.
Pour mémoire, LineageOS est une distribution Android alternative, développée par une communauté à partir du code source ouvert d'Android (AOSP). Concrètement, elle remplace l'interface et les applications installées par le fabricant (ici One UI 8 chez Samsung) par un système proche d'Android dans sa version d'origine. Les applications Google n'y sont pas préinstallées par défaut. Un utilisateur peut donc se passer du Play Store, de Gmail ou des services de localisation Google s'il le souhaite, ou les ajouter séparément après l'installation.
Pour un propriétaire de Galaxy S22, ce passage à LineageOS 23 permet d'obtenir une interface proche d'AOSP, avec de possibles gains de performance. Le système ne conserve aucune fonction d'intelligence artificielle par défaut, sauf si l'utilisateur choisit d'installer certaines applications qui en embarquent. Reste qu'à l'instar de GrapheneOS, l'installation n'est pas à la portée de tous puisqu'elle suppose de déverrouiller le bootloader puis de flasher le système. Pour récupérer LineageOS sur votre Samsung, rendez-vous sur le site officiel.
Une mise à jour de LineageOS basée sur Android 17 est par ailleurs attendue dans les prochains mois. Google a publié la version complète du système mi-juin afin de permettre aux développeurs du projet le temps d'adapter leur propre build. Reste que Google trouve toujours le moyen de freiner et de décourager les travaux des éditeurs comme LineageOS ou GrapheneOS.
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