Le Galaxy S22 bénéficie désormais des nightly builds de LineageOS 23, la version basée sur Android 16. Selon 9to5Google, cette compatibilité arrive alors qu'il reste environ six mois avant la fin de la fenêtre de support officielle promise par Samsung pour cette génération d'appareils. Le Galaxy S23, de son côté, n'a pas été intégré au programme de sept ans de mises à jour que Samsung applique à certains de ses modèles récents. Un seul modèle de cette série figure d'ailleurs dans la liste des terminaux déjà pris en charge par LineageOS.

Pour mémoire, LineageOS est une distribution Android alternative, développée par une communauté à partir du code source ouvert d'Android (AOSP). Concrètement, elle remplace l'interface et les applications installées par le fabricant (ici One UI 8 chez Samsung) par un système proche d'Android dans sa version d'origine. Les applications Google n'y sont pas préinstallées par défaut. Un utilisateur peut donc se passer du Play Store, de Gmail ou des services de localisation Google s'il le souhaite, ou les ajouter séparément après l'installation.