VideoLAN accuse un correctif de Microsoft Defender de ralentir fortement l'ouverture de fichiers MP3 dans VLC sous Windows 11 et Windows 10. Le ticket de développement du lecteur, ouvert depuis plusieurs mois, décrit toutefois un problème plus difficile à cerner qu'un simple bug antivirus.
Jonathan Blow, le créateur du jeu Braid, a expliqué avoir abandonné VLC pour le lecteur multimédia de Microsoft, jugeant inacceptable d'attendre 33 secondes pour lire un fichier MP3. VideoLAN a répliqué en pointant une mise à jour de Windows Defender, une explication qui ne convainc pas tout le monde.
Un cache de plugins piégé par Windows Defender
Sur X, VideoLAN explique que le problème vient d'un "bug" de Microsoft Defender introduit avec une mise à jour de Windows 11. Ce correctif placerait en quarantaine le cache de plugins de VLC, ce qui obligerait le logiciel à le reconstruire à chaque lancement. Réinstaller VLC ou régénérer ce cache suffirait, selon l'éditeur, à retrouver un démarrage normal.
Mais pourquoi y a-t-il un cache ? Parce que VLC ne fonctionne pas comme un logiciel classique. Codecs, démultiplexeurs, modules d'entrée et de sortie sont chargés à la demande sous forme de plugins, et non intégrés directement au programme. Toutes ces briques sont répertoriées dans un fichier nommé plugins.dat, que VLC consulte pour éviter de scanner l'intégralité de son dossier de plugins à chaque ouverture. Un outil dédié, vlc-cache-gen.exe, permet de le régénérer manuellement depuis le dossier d'installation de VLC.
Sur le tracker de VLC, l'explication ne convainc pas tout le monde
Le ticket #29685 a été ouvert il y a quatre mois par un utilisateur constatant un démarrage de 10 secondes ou plus après une période d'inactivité. À l'inverse, les ouvertures étaient instantanées si le logiciel restait utilisé régulièrement. Jean-Baptiste Kempf, qui dirige le projet VideoLAN, a demandé des précisions sur le système utilisé et la méthode d'installation. Steve Lhomme, développeur du projet, a de son côté suggéré de revenir à la version 3.0.21 pour voir si le problème disparaissait, puis proposé de ne remplacer que le fichier libqt_plugin.dll entre les deux versions. Ce test n'a rien changé pour l'utilisateur à l'origine du signalement.
Sur Reddit, les résultats sont mitigés. Certains utilisateurs ont vu les lenteurs disparaître en régénérant le cache, d'autres seulement en excluant tout le dossier de VLC, et pas seulement l'exécutable, de Windows Defender. Le ticket qui avait été marqué comme résolu a donc été rouvert face à des cas contradictoires.
En pratique, si VLC met soudainement plusieurs secondes à s'ouvrir sous Windows, deux pistes sont à tester dans l'ordre :
- Régénérer le cache via vlc-cache-gen.exe.
- Réinstaller le logiciel avec l'installeur officiel.
Si aucune des deux ne fonctionne, vous pouvez tenter d'exclure tout le dossier de VLC dans Windows Defender, et pas uniquement l'exécutable. Pour ceux qui cherchent une alternative en attendant un correctif définitif, mpv fait figure d'option plus légère, même si son interface demande un temps d'adaptation plus long que celle de VLC.
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