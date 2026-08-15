Le ticket #29685 a été ouvert il y a quatre mois par un utilisateur constatant un démarrage de 10 secondes ou plus après une période d'inactivité. À l'inverse, les ouvertures étaient instantanées si le logiciel restait utilisé régulièrement. Jean-Baptiste Kempf, qui dirige le projet VideoLAN, a demandé des précisions sur le système utilisé et la méthode d'installation. Steve Lhomme, développeur du projet, a de son côté suggéré de revenir à la version 3.0.21 pour voir si le problème disparaissait, puis proposé de ne remplacer que le fichier libqt_plugin.dll entre les deux versions. Ce test n'a rien changé pour l'utilisateur à l'origine du signalement.

Sur Reddit, les résultats sont mitigés. Certains utilisateurs ont vu les lenteurs disparaître en régénérant le cache, d'autres seulement en excluant tout le dossier de VLC, et pas seulement l'exécutable, de Windows Defender. Le ticket qui avait été marqué comme résolu a donc été rouvert face à des cas contradictoires.

En pratique, si VLC met soudainement plusieurs secondes à s'ouvrir sous Windows, deux pistes sont à tester dans l'ordre :

Régénérer le cache via vlc-cache-gen.exe.

Réinstaller le logiciel avec l'installeur officiel.

Si aucune des deux ne fonctionne, vous pouvez tenter d'exclure tout le dossier de VLC dans Windows Defender, et pas uniquement l'exécutable. Pour ceux qui cherchent une alternative en attendant un correctif définitif, mpv fait figure d'option plus légère, même si son interface demande un temps d'adaptation plus long que celle de VLC.