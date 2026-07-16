En décortiquant la version corrigée du moteur de Defender, Nightmare-Eclipse a ainsi découvert que l’antivirus n’appliquait pas ses limites habituelles aux données Zone.Identifier. Si vous ne le saviez pas, Windows associe ce petit flux invisible aux fichiers provenant d’Internet pour conserver une trace de leur origine et afficher, si nécessaire, un avertissement de sécurité à leur ouverture.

Pour les analyser, Defender en stocke temporairement une copie sur le disque. Le moteur impose normalement une taille maximale aux fichiers qu’il met ainsi en cache ou en quarantaine, afin d’éviter qu’ils n’occupent trop d’espace. Mais cette limite ne s’appliquerait pas aux données Zone.Identifier, qu’un attaquant pourrait artificiellement gonfler.

Pour le démontrer, le chercheur explique avoir placé sur un serveur SMB malveillant un fichier auquel il avait associé un flux Zone.Identifier démesuré. Pendant sa transmission, le serveur cesse volontairement de répondre à l’une des demandes de lecture de Defender, sans pour autant fermer la connexion. L’antivirus reste alors bloqué sur l’opération et ne libère pas les données qu’il a déjà mises en cache, lesquelles finissent par saturer le disque dur ou le SSD.