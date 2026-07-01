La CISA n’a pas précisé quel groupe de ransomware était à l’œuvre derrière BlueHammer, ni quelles victimes avaient été visées, mais l’ajout de cette mention au catalogue KEV confirme que la faille est désormais utilisée dans des campagnes d’extorsion structurées, et plus seulement dans des attaques opportunistes.

Pour rappel, BlueHammer ne permet pas d’attaquer une machine Windows depuis Internet. Il s’agit d’une faille d’élévation de privilèges locale dans Microsoft Defender. Elle intervient plus tard dans la chaîne d’attaque, quand un pirate dispose déjà d’un accès limité à un poste et cherche à obtenir des droits plus élevés.

Dans une attaque par ransomware, ce type de vulnérabilité peut accélérer la prise de contrôle du système compromis. Une élévation jusqu’aux privilèges SYSTEM donne accès au niveau de droits le plus élevé sur Windows. Les attaquants peuvent alors lancer des commandes plus sensibles, contourner certaines protections, collecter des informations ou préparer la suite de l’attaque sur le réseau. Bref, gagner du terrain une fois l’intrusion engagée.