En une semaine, ces trois institutions ont mené 411 perquisitions à travers le pays. Les centres démarchaient des résidents de l’Union européenne et des ressortissants ukrainiens. Les enquêteurs ont saisi environ 2 millions de dollars, soit 1,73 million d’euros, en espèces, 64 000 euros, un kilo d’or en lingots et bijoux, et un accès à vingt portefeuilles de cryptomonnaies. Un montant supplémentaire en hryvnias, non précisé, a également été saisi.

Au total, l’opération a permis de confisquer 3 336 ordinateurs, 1 346 téléphones et 5 200 cartes SIM, répartis sur 1 794 postes de travail équipés, ainsi que quatre-vingt-dix cartes bancaires et vingt-deux véhicules.

Au terme de l’enquête, vingt-six personnes sont désormais inculpées pour fraude et blanchiment de capitaux. Cette double qualification, prévue par les articles 190 et 209 du Code pénal ukrainien, expose les accusés à douze ans de prison et à la confiscation de leurs biens.

