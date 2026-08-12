Jusqu'à 200 euros de frais remboursés. C'est le genre d'annonce qui attire le regard de ceux qui souhaitent souscrire un nouvel abonnement internet, et c'est ce que propose Free pour toutes ses Freebox (la Boxe 5G mise à part) depuis hier, mardi 11 août.

Plus exactement, ces 200 euros se décomposent en deux parties. La première concerne la prise en charge de frais de résiliation chez un concurrent, qui pourra monter jusqu'à 151 euros. Les 49 euros restants représentent eux le remboursement des frais d'activation de la Freebox, quand la souscription est faite sur le site de Free, via le numéro du service commercial (1044) ou en boutique - à la condition de garder son numéro de téléphone.