Free veut marquer la rentrée. Et pour ce faire, le fournisseur d'accès internet fait une offre de remboursement de frais extrêmement intéressante pour les nouvelles souscriptions.
Quoi de mieux pour attirer les nouveaux clients que de leur offrir l'exemption ou le remboursement de certains frais ? Bouygues s'était ainsi distingué au début de l'année en offrant les frais de mise en service de plusieurs Bbox à ses nouveaux clients. Mais Free va faire semble-t-il encore mieux avec ce qui est disponible depuis ce mardi 11 août.
Free va offrir jusqu'à 200 € de frais remboursés à l'occasion d'un nouvel abonnement Freebox
Jusqu'à 200 euros de frais remboursés. C'est le genre d'annonce qui attire le regard de ceux qui souhaitent souscrire un nouvel abonnement internet, et c'est ce que propose Free pour toutes ses Freebox (la Boxe 5G mise à part) depuis hier, mardi 11 août.
Plus exactement, ces 200 euros se décomposent en deux parties. La première concerne la prise en charge de frais de résiliation chez un concurrent, qui pourra monter jusqu'à 151 euros. Les 49 euros restants représentent eux le remboursement des frais d'activation de la Freebox, quand la souscription est faite sur le site de Free, via le numéro du service commercial (1044) ou en boutique - à la condition de garder son numéro de téléphone.
Une nouvelle offre en réalité égale à 51 € de gagnés ?
Il faut tout de même noter derrière ce chiffre assez costaud que l'on retrouve des remboursements qui étaient déjà effectués, complètement ou en partie. Ainsi, Free propose déjà depuis juin 2025 un remboursement des frais de mise en service aux nouveaux abonnés qui en font la demande.
Pour ce qui est de la prise en charge des frais de résiliation chez un autre FAI, on a là une amélioration de l'existant. En effet, jusqu'au 11 août, Free offrait de rembourser jusqu'à 100 euros des frais de résiliation appliqués par la concurrence. Le plafond a ainsi été nettement rehaussé, pour passer à 151 euros, soit une gain de 51 euros.
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