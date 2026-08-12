ChatGPT : vous pouvez désormais télécharger l'app native sur Linux

La version preview est disponible sur cinq distributions validées par OpenAI : Ubuntu 24.04 LTS et 26.04 LTS, Debian 13, ainsi que Fedora 43 et 44. Ces cinq distributions servent de socle à de nombreuses versions dérivées (Linux Mint, Pop!_OS, elementary OS, Zorin OS ou encore Kali Linux). L'installation se fait via un paquet .deb ou .rpm, en version x64 ou ARM64 selon le processeur de la machine. Notons toutefois que le code source de l'application est fermé, ce qui ne manquera bien évidemment pas de faire grincer quelques dents.

L'application reste pour l'instant en version preview sans date officielle pour une sortie stable. Le téléchargement des paquets .deb et .rpm passe par le site openai.com, dans sa rubrique de Codex.

Le mois dernier, OpenAI a réuni Codex et une nouvelle couche agentique baptisée ChatGPT Work au sein d'une même application, le tout propulsé par le modèle GPT-5.6. Nous retrouvons donc une seule fenêtre au sein de laquelle Codex garde sa fonction de développement logiciel, mais s'intègre désormais nativement à l'app grand public plutôt que de rester un outil réservé aux développeurs.

Anthropic a devancé OpenAI d'un mois en portant Claude Desktop sur Linux avec une prise en charge d'Ubuntu 22.04 et de Debian 12 ou plus récents. Les deux éditeurs ne ciblent donc pas exactement les mêmes versions de systèmes, ce qui, finalement, pourrait simplifier le choix du fournisseur en fonction de la configuration actuelle. Quoi qu'il en soit, si Linux a longtemps été délaissé par les grands éditeurs d'IA générative, les deux entreprises se disputent à présent les mêmes utilisateurs.