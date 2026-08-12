Le projet ne repose ni sur une émulation, ni sur une machine virtuelle, ni sur une réécriture avec un éditeur de texte moderne. Le développeur s'est basé sur le code C original de Word pour Windows 1.1a ainsi que ses fichiers de ressources. Il explique que le principal obstacle venait de la gestion de la mémoire. Les programmes Windows 16 bits organisaient leurs données en segments limités à 64 Ko chacun, une contrainte disparue avec les systèmes 64 bits actuels, qui utilisent un espace d'adressage continu et beaucoup plus large. Il ne pouvait donc pas simplement recompiler le code d'origine.

Une partie du code de Word for Windows 1.1a était écrite en assembleur, un langage de programmation proche des instructions exécutées directement par le processeur, ici calibré pour les puces 16 bits des années 1980. Ce code ne fonctionne plus sur les processeurs 64 bits actuels. Marshall l'a remplacé par des équivalents modernes. Il a aussi réécrit les appels à l'API Windows, l'ensemble des fonctions standardisées utilisées pour afficher une fenêtre, ouvrir un fichier ou dessiner un menu. L'ancienne interface Win16 a ainsi cédé la place à son équivalent actuel, Win32.