Pendant des décennies, les utilisateurs de Windows ont jonglé entre Notepad pour le texte brut, et WordPad pour les documents mis en forme (gras, italique, tableaux). Cette logique a volé en éclats quand Microsoft a supprimé WordPad du système, puis progressivement chargé Notepad de nouvelles fonctionnalités. Pour Plummer, il en résulte une expérience dégradée. Pour modifier un simple fichier .INI il faut désormais, selon lui, se connecter à un compte Microsoft, télécharger des bibliothèques logicielles supplémentaires, voire consulter des tutoriels pour naviguer dans la nouvelle interface. Il affirme que Copilot n'a pas à intervenir dans cette opération.

TinyRetroPad est écrit en langage assembleur, le niveau de programmation le plus proche du processeur, ce qui permet de produire des exécutables très compacts. Le développeur s'est appuyé sur RICHEDIT50W, un composant déjà présent dans Windows via son API, lequel est chargé de gérer l'affichage et l'édition de texte. De cette manière, il a pu conserver les fonctions essentielles sans repartir de zéro pour l'ouverture et l'enregistrement de fichiers, la sélection de police, et l'impression. L'actuel Notepad.exe de Windows est, pour sa part, plus de 100 fois plus lourd.