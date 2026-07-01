Un ancien ingénieur de Microsoft a publié TinyRetroPad, une réécriture de Notepad tenant en moins de 3 Ko, sans télémétrie ni intégration à Copilot. L'outil, développé en langage assembleur, s'appuie uniquement sur des composants déjà présents dans Windows pour reproduire les fonctions essentielles de l'éditeur.
Dave Plummer, l'ingénieur à l'origine du Gestionnaire des tâches (Task Manager) de Windows, a publié TinyRetroPad, une version minimaliste de Notepad pesant 2 686 octets. Visiblement agacé par l'omniprésence de Copilot au sein du système, l'ingénieur a décidé de reprendre les choses en mains.
TinyRetroPad, ou comment un éditeur de texte se débarrasse de 30 ans d'accumulation
Pendant des décennies, les utilisateurs de Windows ont jonglé entre Notepad pour le texte brut, et WordPad pour les documents mis en forme (gras, italique, tableaux). Cette logique a volé en éclats quand Microsoft a supprimé WordPad du système, puis progressivement chargé Notepad de nouvelles fonctionnalités. Pour Plummer, il en résulte une expérience dégradée. Pour modifier un simple fichier .INI il faut désormais, selon lui, se connecter à un compte Microsoft, télécharger des bibliothèques logicielles supplémentaires, voire consulter des tutoriels pour naviguer dans la nouvelle interface. Il affirme que Copilot n'a pas à intervenir dans cette opération.
TinyRetroPad est écrit en langage assembleur, le niveau de programmation le plus proche du processeur, ce qui permet de produire des exécutables très compacts. Le développeur s'est appuyé sur RICHEDIT50W, un composant déjà présent dans Windows via son API, lequel est chargé de gérer l'affichage et l'édition de texte. De cette manière, il a pu conserver les fonctions essentielles sans repartir de zéro pour l'ouverture et l'enregistrement de fichiers, la sélection de police, et l'impression. L'actuel Notepad.exe de Windows est, pour sa part, plus de 100 fois plus lourd.
L'interface reprend l'apparence du Notepad de Windows XP : sobre, sans barre d'outils superflue ni panneau latéral. TinyRetroPad est un fork de "Dave's Tiny Editor", un projet open source de Matt Power. Plummer l'a adapté et republié sur GitHub sous son propre compte. L'ingénieur précise qu'il n'y a aucune télémétrie, aucune donnée n'est donc collectée ni envoyée lors de son utilisation.
La taille du fichier varie selon les conditions de mesure : 2 686 octets selon Plummer, 2 794 octets après une compilation indépendante, et 4 096 octets réellement occupés sur le disque.