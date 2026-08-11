Sans en faire de publicité particulière, AMD a lancé deux nouveaux processeurs mobiles rattachés à sa famille « Gorgon Point ». Au menu, des puces sous architectures Zen 5 et RDNA 3.5…. Mais qui font les choses à l'ancienne, en se dispensant de tout NPU. Présentations.
Coup d'envoi discret pour les nouveaux Ryzen 5 439 et Ryzen 7 449 sur le marché. Ajoutées sans emphase au catalogue d'AMD, ces deux puces Gorgon Point, de dernière génération, reprennent à leur compte l'architecture CPU Zen 5 et la partie graphique RDNA 3.5 des autres puces de la gamme, mais en faisant l'impasse sur le NPU intégré à la vaste majorité des processeurs mobiles lancés ces deux dernières années, toutes marques confondues.
Sponsorisé
Vous conservez l’électricité solaire produite en trop pendant la journée pour la réutiliser lorsque vos besoins augmentent.
Sponsorisé
Des puces dernier cri…
Dans le détail, l'AMD Ryzen 5 439 embarque 6 cœurs et 12 threads (3 cœurs Zen 5 cadencés à 4,6 GHz et 3 cœurs Zen5C à 3,3 GHz), 8 Mo de cache L3 et une partie graphique Radeon 840M comprenant 4 unités de calcul RDNA 3.5 à 2,8 GHz.
L'AMD Ryzen 7 449 va un peu plus loin en combinant pour sa part 8 cœurs et 16 threads (4 cœurs Zen 5 à 5,0 GHz et 4 cœurs Zen 5c à 3,4 GHz), 16 Mo de cache L3 et une partie graphique Radeon 860M embarquant 8 unités de calcul RDNA 3.5 à 2,8 GHz.
… mais l'IA laissée de côté
Dans les deux cas, AMD annonce un TDP par défaut de 28 W, mais l'on remarque assez vite qu'aucun NPU n'est d'actualité pour le calcul local de l'intelligence artificielle (à hauteur de 50 TOPS sur les puces Ryzen AI). Un élément pourtant proposé sur les autres puces Gorgon Point disposant d'un suffixe AI… qu'AMD n'ajoute donc pas à ces deux nouvelles puces.
Comme le mentionne VideoCardz, les Ryzen 5 439 et Ryzen 7 449 reprennent peu ou prou les spécifications respectives des Ryzen AI 5 PRO 440 et Ryzen AI 7 PRO 450, mais avec des fréquences de fonctionnement un peu plus basses et sans NPU, comme nous l'avons dit.
À noter qu'AMD communique peu sur ces deux nouvelles références Ryzen « non IA ». On ignore à ce stade s'il s'agit de puces Gorgon Point commercialisées sous cette appellation en raison de NPU physiquement défectueux en sortie d'usine, ou si l'on parle au contraire de SoC castrés pour une autre raison. Dans l'immédiat, aucun PC portable n'a été annoncé avec l'une ou l'autre de ces deux puces à son bord.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.