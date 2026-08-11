Dans les deux cas, AMD annonce un TDP par défaut de 28 W, mais l'on remarque assez vite qu'aucun NPU n'est d'actualité pour le calcul local de l'intelligence artificielle (à hauteur de 50 TOPS sur les puces Ryzen AI). Un élément pourtant proposé sur les autres puces Gorgon Point disposant d'un suffixe AI… qu'AMD n'ajoute donc pas à ces deux nouvelles puces.

Comme le mentionne VideoCardz, les Ryzen 5 439 et Ryzen 7 449 reprennent peu ou prou les spécifications respectives des Ryzen AI 5 PRO 440 et Ryzen AI 7 PRO 450, mais avec des fréquences de fonctionnement un peu plus basses et sans NPU, comme nous l'avons dit.

À noter qu'AMD communique peu sur ces deux nouvelles références Ryzen « non IA ». On ignore à ce stade s'il s'agit de puces Gorgon Point commercialisées sous cette appellation en raison de NPU physiquement défectueux en sortie d'usine, ou si l'on parle au contraire de SoC castrés pour une autre raison. Dans l'immédiat, aucun PC portable n'a été annoncé avec l'une ou l'autre de ces deux puces à son bord.