Dix ans de longévité et toujours des nouveautés sur la plateforme AM4 qu'AMD ne laisse toujours pas disparaître. On ne va pas s'en plaindre.
Alors qu'AMD a lancé la plateforme AM5 il y a déjà quelques années, la génération précédente continue à faire de la résistance avec une offre régulièrement renouvelée de processeurs, mais aussi de cartes mères pour se mettre au goût du jour.
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L'AM4 va sur ses dix ans !
Pour se démarquer des processeurs Intel, AMD a logiquement misé sur le terrain des performances et des fonctionnalités, mais l'entreprise américaine a aussi cherché à se distinguer sur le suivi à long terme.
La plateforme AM4 en est sans doute le meilleur exemple. Mise en place avec le lancement des processeurs Ryzen, ladite plateforme va prochainement célébrer ses dix ans d'existence et de mises à jour… quand on pense qu'une plateforme Intel dure en général moitié moins de temps que l'actuelle – autour du socket LGA-1851 – pourrait ne pas survivre plus de trois ans !
Il y a encore quelques mois, AMD annonçait le lancement d'un processeur AM4 nouveau, le Ryzen 5 5600F. Si la nomenclature utilisée par la firme américaine pouvait surprendre, on se félicitait malgré tout de voir une énième puce enrichir la plateforme. Aujourd'hui cependant, ce n'est plus AMD qui est en première ligne, mais un fabricant de cartes mères.
Le WiFi 7 fait son apparition, le Bluetooth 5.4 aussi
Gigabyte vient effectivement d'annoncer la sortie d'une nouvelle carte mère sur base AM4, la B550 Aorus Elite WiFi 7 qui, bien sûr, est conçue autour du chipset B550. Jusque-là, rien de très novateur.
Ce B550 est un chipset bien connu des utilisateurs d'AM4. Il anime la grande majorité des cartes mères de cette génération grâce à des fonctionnalités plutôt complètes et des tarifs très intéressants. Cependant, ses fonctionnalités commencent à souffrir du temps qui passe et la plupart des cartes mères qui l'utilisent doivent par exemple se contenter du WiFi 6E/Bluetooth 5.2.
C'était le cas du précédent modèle de B550 Aorus signé Gigabyte, lequel profitait d'un contrôleur sans fil Realtek RTL8852CE. Pour la nouvelle version de sa carte mère, Gigabyte fait toujours confiance à Realtek, mais opte pour un nouveau contrôleur sans fil, le RTL8922AE. Un contrôleur qui, comme le nom de la carte mère le laisse entendre, passe au WiFi 7.
Attention cependant, la norme n'est pas ici prise dans son acception la plus complète : pas de canal 320 MHz par exemple, il faut se contenter du 160 MHz. Reste que cela permet de profiter d'autres avantages du WiFi 7 et permet aussi de disposer de la dernière génération du Bluetooth, le 5.4. Une manière de donner un petit coup de jeune à la plateforme.
On regrettera que Gigabyte n'ait pas copié ASRock en intégrant un USB-C sur l'I/O Shield de sa carte mère. Reste qu'en ces temps d'inflation délirante autour de la DDR5, la plateforme AM4 est une excellente solution de repli : la DDR4 est moins onéreuse. Sachez tout de même que Gigabyte vend sa nouvelle carte mère autour des 160 dollars.