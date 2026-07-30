Pour se démarquer des processeurs Intel, AMD a logiquement misé sur le terrain des performances et des fonctionnalités, mais l'entreprise américaine a aussi cherché à se distinguer sur le suivi à long terme.

La plateforme AM4 en est sans doute le meilleur exemple. Mise en place avec le lancement des processeurs Ryzen, ladite plateforme va prochainement célébrer ses dix ans d'existence et de mises à jour… quand on pense qu'une plateforme Intel dure en général moitié moins de temps que l'actuelle – autour du socket LGA-1851 – pourrait ne pas survivre plus de trois ans !

Il y a encore quelques mois, AMD annonçait le lancement d'un processeur AM4 nouveau, le Ryzen 5 5600F. Si la nomenclature utilisée par la firme américaine pouvait surprendre, on se félicitait malgré tout de voir une énième puce enrichir la plateforme. Aujourd'hui cependant, ce n'est plus AMD qui est en première ligne, mais un fabricant de cartes mères.