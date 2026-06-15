AMD s'est expliqué sur la complexité de relancer un CPU vieux de quatre ans : certains processus de fabrication d'origine ne sont plus d'actualité.
Pour célébrer les 10 ans de ses Ryzen, mais aussi sans doute pour profiter du succès qui ne se dément pas des plateformes AM4, AMD a décidé de relancer l'emblématique processeur Ryzen 7 5800X3D. Une tâche pas si simple.
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Le 3D Vertical Cache, arme maîtresse d'AMD
Confirmant plusieurs rumeurs insistantes, AMD a profité du dernier Computex (du 2 au 5 juin derniers à Taipei, Taïwan) pour officialiser la ressortie d'un de ses processeurs emblématiques, le Ryzen 7 5800X3D.
Première puce à intégrer la technologie 3D Vertical Cache, ce Ryzen a été une petite révolution pour AMD : déjà en avance sur l'efficacité énergétique de ses puces, AMD a pu grâce à lui enfin ravir le titre de roi du jeu vidéo à Intel. Le cache X3D est effectivement un atout majeur pour la plupart des jeux.
Lancé le 20 avril 2022, le Ryzen 7 5800X3D avait toutefois disparu des radars un peu plus d'un an après, supplanté par de nouveaux modèles sans cesse plus performants, les Ryzen X3D de série 7000 notamment.
Le Ryzen 5800X3D de retour après 3 ans d'absence
Pour célébrer le 10ᵉ anniversaire de ses Ryzen, AMD a donc décidé de relancer la commercialisation de cette puce emblématique. Une relance qui se fera à compter du 25 juin prochain pour un tarif de 349 dollars.
Nous l'avions dit au moment de cette annonce, on peut difficilement parler de cadeau de la part d'AMD : le tarif est relativement élevé, seulement 100 dollars de moins qu'à son premier lancement, il y a plus de quatre ans de cela. Reste qu'avec sa plateforme AM4/DD4, il a quelques atouts à faire valoir.
De plus, comme nous l'explique Tom's Hardware, il n'a pas été si simple de relancer la production de la puce. David McAfee, VP et directeur général des gammes Ryzen et Radeon, a ainsi précisé qu'AMD ne pouvait pas « simplement redémarrer la production en utilisant le processus d'origine ».
« Le processus d'empilement original utilisé chez TSMC a changé lorsque nous sommes passés de la mémoire cache de première génération à celle de deuxième génération ; nous avons donc dû repenser ce produit, et un travail de développement considérable a été nécessaire pour ramener le 5800X3D. »
De fait, de nouveaux échantillons ont été produits, des tests de fiabilité ont été conduits et une nouvelle validation du processus d'assemblage a été nécessaire. Bien sûr, ce n'est pas aussi long que de produire un CPU inédit. Ces changements liés à la modernisation du cache expliquent aussi la disparition du 5800X3D alors que la demande en AM4 restait importante.
Il n'est donc pas question de parler d'un nouveau processeur au sens strict du terme, mais il n'est pas davantage question de commercialiser un processeur « reconditionné ». Reste à voir si la sauce va prendre…