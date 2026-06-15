Nous l'avions dit au moment de cette annonce, on peut difficilement parler de cadeau de la part d'AMD : le tarif est relativement élevé, seulement 100 dollars de moins qu'à son premier lancement, il y a plus de quatre ans de cela. Reste qu'avec sa plateforme AM4/DD4, il a quelques atouts à faire valoir.

De plus, comme nous l'explique Tom's Hardware, il n'a pas été si simple de relancer la production de la puce. David McAfee, VP et directeur général des gammes Ryzen et Radeon, a ainsi précisé qu'AMD ne pouvait pas « simplement redémarrer la production en utilisant le processus d'origine ».

« Le processus d'empilement original utilisé chez TSMC a changé lorsque nous sommes passés de la mémoire cache de première génération à celle de deuxième génération ; nous avons donc dû repenser ce produit, et un travail de développement considérable a été nécessaire pour ramener le 5800X3D. »

De fait, de nouveaux échantillons ont été produits, des tests de fiabilité ont été conduits et une nouvelle validation du processus d'assemblage a été nécessaire. Bien sûr, ce n'est pas aussi long que de produire un CPU inédit. Ces changements liés à la modernisation du cache expliquent aussi la disparition du 5800X3D alors que la demande en AM4 restait importante.

Il n'est donc pas question de parler d'un nouveau processeur au sens strict du terme, mais il n'est pas davantage question de commercialiser un processeur « reconditionné ». Reste à voir si la sauce va prendre…