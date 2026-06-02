Souvenez-vous, nous sommes en septembre 2022 et AMD lance les premiers processeurs pour sa plateforme AM5, laquelle doit remplacer l’AM4, introduite six ans auparavant.

À l’époque, AMD souligne déjà que la longévité de l’AM4 est exceptionnelle, mais se garde bien d’annoncer quoi que ce soit pour celle de l’AM5. Il faudra attendre un an pour voir AMD commenter la durée de vie envisagée pour l’AM5 avec la promesse alors encore toute simple, pas très ambitieuse, d’une « prise en charge prévue sur 2025 et plus ».