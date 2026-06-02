Après l’exceptionnelle longévité de la plateforme AM4, AMD semble vouloir proposer quelque chose d’assez similaire avec l’AM5.
Si aucune annonce processeur réellement fracassante n’a été faite par AMD au cours du Computex, la firme américaine est revenue sur sa plateforme phare, l’AM5 qui recevra de nouveaux Ryzen pendant encore plusieurs années.
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Plus très loin de la longévité de l’AM4
Souvenez-vous, nous sommes en septembre 2022 et AMD lance les premiers processeurs pour sa plateforme AM5, laquelle doit remplacer l’AM4, introduite six ans auparavant.
À l’époque, AMD souligne déjà que la longévité de l’AM4 est exceptionnelle, mais se garde bien d’annoncer quoi que ce soit pour celle de l’AM5. Il faudra attendre un an pour voir AMD commenter la durée de vie envisagée pour l’AM5 avec la promesse alors encore toute simple, pas très ambitieuse, d’une « prise en charge prévue sur 2025 et plus ».
Très rapidement toutefois, AMD a perçu l’intérêt de jouer sur la longévité de ses plateformes en prenant le contrepied d’un Intel trop souvent associé à des supports « jetables », exploités sur deux ou trois générations. Ainsi, au moment de présenter les Ryzen 9000, en juin 2024, AMD a évoqué une prise en charge plus lointaine, « au minimum jusqu'en 2027 ».
Vers des puces Zen 6 en AM5
Aujourd’hui, alors que le Computex 2026 bat son plein à Taipei, Taïwan, AMD revient à la charge. Entre l’annonce du Ryzen 7 7700X3D et le retour du Ryzen 7 5800X3D, il a été question de la plateforme AM5.
Pas question d’en faire des tonnes pour la société dirigée par Lisa Su, mais une annonce claire et précise : AMD prolonge d’au moins deux ans la durée de vie de sa plateforme la plus moderne et souligne donc que de nouvelles puces AM5 seront proposées « jusqu'en 2029 ». Cela conduirait à une longévité de la plateforme d'au moins sept ans.
Il y a toutefois une subtilité dans cette annonce. Une subtilité qui ne nous a pas échappé : il n’est plus question de ce petit « + » ajouté après l’année annoncée et qui permettait de parler d’un objectif minimum. Là, AMD parle simplement de 2029, comme si la firme avait plus ou moins déjà décidé du lancement d’une remplaçante pour l’AM5.
En revanche, par rapport aux premières annonces, il n'est plus question de parler de « prise en charge », mais de « nouveaux processeurs Ryzen ». Il s’agit donc d'un engagement tout à la fois plus limité dans le temps, mais aussi plus fort, puisqu’on parle de nouvelles puces. À minima, AMD envisage donc la sortie des CPU Zen 6 sur l’AM5.
Source : AMD