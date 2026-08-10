Avec cet accès, le chercheur a activé un service interne chargé de collecter les journaux d'activité du serveur, en le pointant vers sa propre machine plutôt que vers celle d'Apple. En quelques secondes, il recevait déjà des informations techniques sur le fonctionnement du serveur.

En envoyant de vraies requêtes IA vers ce serveur piégé, il a constaté que ces journaux en disaient beaucoup sur chaque requête individuelle. Il a pu repérer quelle application l'avait envoyée, quel type de tâche elle demandait, et surtout combien de mots ou de fragments de texte (des tokens) elle contenait, en entrée comme en réponse. Ce dernier chiffre variait précisément selon la longueur du texte envoyé au départ. Sans jamais lire le contenu réel d'une requête, il devenait quand même possible d'en apprendre beaucoup rien qu'en observant ces chiffres de l'extérieur.

Le chercheur a aussi vérifié si Apple pouvait détecter la présence de ces fichiers piégés grâce à l'attestation, un mécanisme censé garantir qu'un serveur ne fait tourner que des logiciels approuvés. Mais lors de cette vérification, un serveur piégé et un serveur sain donnaient exactement le même résultat. L'attestation contrôle quels logiciels sont installés, pas les fichiers ajoutés en dehors de cette procédure.

Apple a corrigé la faille, classée comme une fuite d'informations avec un score de gravité de 6,5 sur 10, dans les dernières versions de Private Cloud Compute. L'ensemble des tests s'est déroulé dans l'environnement de recherche fourni par Apple, sans toucher aux serveurs utilisés par les vrais utilisateurs. Nous rapportions fin juillet qu'Apple traite déjà une partie des requêtes Siri sur ces mêmes serveurs, une infrastructure appelée à prendre encore plus d'importance avec l'arrivée de Siri AI cet automne (enfin, peut-être pas chez nous…).