Grok s’améliore en édition de photos. La mise à jour comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont un outil « baguette magique », et la suppression de l’arrière-plan, mais pas que. Elon Musk veut-il concurrencer Photoshop avec son IA ? Grok en est encore loin, mais où en serons-nous dans cinq ans ?
xAI a déployé jeudi une nouvelle version de son outil de génération d’images, Grok Imagine Image 2.0, avec des fonctionnalités d’édition avancées. L’entreprise positionne désormais l’édition d’image comme une priorité, avec des outils conçus pour un usage professionnel.
Une baguette magique embarquée
Parmi les ajouts figurent un outil baguette magique permettant de modifier uniquement la zone désignée par l’utilisateur, un système de segmentation pour sélectionner des parties précises d’une image, et une fonction de suppression d’arrière-plan exportant les sujets avec transparence.
Le modèle prend également en charge l’édition multi-référence, acceptant jusqu’à cinq images sources en une seule génération, ce qui évite les étapes manuelles. Une option de redimensionnement intelligent permet d’adapter une même image à neuf formats différents (bannières verticales, formats larges, etc.), le modèle comblant les espaces ajoutés.
Grok raffle la seconde position selon le classement Arena
Selon les données publiées par xAI, Grok Imagine Image 2.0 occupe la deuxième place des classements Arena pour la génération texte-image et l’édition d’images, derrière gpt-image-2 d’OpenAI.
Arena.ai précise que ces positions reposent sur des leaderboards publics, sans évaluation indépendante supplémentaire. Les modèles de Google (Gemini) figurent également parmi les concurrents directs dans ces classements.
Des templates pour un usage commercial
xAI indique avoir entraîné le modèle pour une meilleure fidélité en photographie, design et illustration, avec une attention particulière portée à la typographie et aux mises en page complexes. Le but étant que les textes de petite taille ou assez denses restent lisibles.
Des templates prédéfinis sont proposés pour des usages courants : photos de produits, portraits professionnels, fiches e-commerce, assets de jeux vidéo ou affiches marketing.
L’outil est disponible en mode « Qualité » sur grok.com/imagine, ainsi que via les applications iOS et Android. Une version API est annoncée comme « bientôt disponible », sans date précise.
Un outil toutefois controversé
Cette mise à jour intervient alors que xAI, la filiale de SpaceXAI, est engagée dans un procès contre l’État du Minnesota concernant une loi interdisant les outils de « nudification » par IA. Par ailleurs, Grok a récemment fait l’objet de critiques après la génération d’environ trois millions d’images à caractère sexualisé en moins de deux semaines, dont plusieurs milliers semblaient représenter des mineurs.
- Accès aux données X en temps réel
- Bon outil de veille médiatique
- Moins biaisé politiquement que sa concurrence
Si Image 2.0 ne traite pas directement ces questions, l’accent mis sur les templates professionnels et les usages commerciaux (e-commerce, marketing) suggère une autre volonté. Celle de recentrer le discours et la mise en avant, vers des usages moins discutables de l’outil.
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