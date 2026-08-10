xAI indique avoir entraîné le modèle pour une meilleure fidélité en photographie, design et illustration, avec une attention particulière portée à la typographie et aux mises en page complexes. Le but étant que les textes de petite taille ou assez denses restent lisibles.

Des templates prédéfinis sont proposés pour des usages courants : photos de produits, portraits professionnels, fiches e-commerce, assets de jeux vidéo ou affiches marketing.