Il y a des produits tech qu'on regarde sans vraiment savoir s'il faut les désirer ou simplement les admirer de loin. Le Goldmund Telos 9800 appartient clairement à cette catégorie. Présenté par le spécialiste suisse de l'audio haut de gamme, cet amplificateur affiche un demi-million de dollars au compteur et une silhouette (développée avec la designer Cécile Barani) qui évoque davantage un robot Pixar qu'un composant hi-fi classique.



Le détail qui fait vraiment basculer le Telos 9800 dans une autre dimension ? Il s'agit d'un monobloc. Autrement dit, ses quelque 500 000 dollars ne permettent d'alimenter qu'un seul canal. Pour une installation stéréo, il en faut donc deux.