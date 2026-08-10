Le fabricant suisse Goldmund ne fait pas dans la dentelle. Son nouveau Telos 9800 affiche 1 550 W sous 8 ohms, 360 kg sur la balance et un tarif proche de 500 000 dollars… pour un seul canal. Le tout dans un design qui évoque la bouille d'un robot Pixar. Un objet d'exception qui interroge autant qu'il fascine.
Il y a des produits tech qu'on regarde sans vraiment savoir s'il faut les désirer ou simplement les admirer de loin. Le Goldmund Telos 9800 appartient clairement à cette catégorie. Présenté par le spécialiste suisse de l'audio haut de gamme, cet amplificateur affiche un demi-million de dollars au compteur et une silhouette (développée avec la designer Cécile Barani) qui évoque davantage un robot Pixar qu'un composant hi-fi classique.
Le détail qui fait vraiment basculer le Telos 9800 dans une autre dimension ? Il s'agit d'un monobloc. Autrement dit, ses quelque 500 000 dollars ne permettent d'alimenter qu'un seul canal. Pour une installation stéréo, il en faut donc deux.
Une alimentation de petite machine industrielle
Goldmund annonce jusqu'à 1 550 W sous 8 ohms, mais le chiffre le plus révélateur se trouve ailleurs : 10 kVA de capacité pour l'alimentation, avec 648 mF de condensateurs. Cela ne signifie évidemment pas que l'amplificateur délivre 10 000 W. Cette réserve sert surtout à fournir énormément de courant lorsque l'impédance des enceintes devient difficile. Goldmund annonce d'ailleurs le Telos 9800 stable jusqu'à 1 ohm.
L'architecture en deux parties n'est donc pas qu'une fantaisie esthétique. L'alimentation occupe un bloc séparé de l'étage d'amplification afin de limiter les interactions électromagnétiques entre les deux sections. Goldmund revendique également moins de 0,005 % de distorsion de 20 Hz à 20 kHz et un bruit résiduel inférieur à 3 µV.
1,37 mètre de hauteur et 360 kg : la logistique avant la musique
Avec ses 1,367 m de haut et sa base de 50 × 50 cm, le Telos 9800 est surtout très dense. Ses 360 kg suffisent en tout cas à transformer l'installation en petit projet logistique : transport, manutention et emplacement devront nécessairement être anticipés, tout particulièrement sur un plancher ancien.
Reste enfin une ironie : plusieurs des enceintes les plus ambitieuses de Goldmund, notamment les Gaia et Apologue, embarquent déjà leur propre amplification Telos. Le 9800 s'adresse donc surtout aux enceintes passives de très haut niveau, chez Goldmund ou ailleurs. Bref, à ce niveau, le Telos 9800 n'est pas vraiment un amplificateur que l'on juge sur son rapport qualité-prix.
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