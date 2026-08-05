Swiss et Lufthansa ne sont pas les seules à durcir leurs règles. Plusieurs incidents impliquant des batteries en feu à bord d'avions ont conduit de nombreux transporteurs à revoir leurs politiques durant l'année qui vient de s'écouler. Singapore Airlines a de son côté interdit l'utilisation des batteries externes dès avril 2025. Cathay Pacific, Emirates, Qatar Airways et Etihad ont suivi dans les mois suivants.

Les compagnies américaines restent pour l'instant plus souples, certaines autorisant encore la recharge à condition que l'appareil soit visible et non rangé dans un bagage. Les vols intérieurs chinois appliquent en revanche des restrictions encore plus strictes : depuis l'été dernier, seules les batteries portant la certification CCC, l'équivalent chinois du marquage CE européen, sont admises à bord.

Or, cette certification est quasiment absente des modèles vendus en Europe, y compris chez des fabricants chinois comme Xiaomi, qui ne l'apposent pas sur leurs versions destinées à l'export. Résultat, très peu de références conformes sont actuellement disponibles sur le marché.