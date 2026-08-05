Le groupe Lufthansa a annoncé un durcissement de ses règles concernant les batteries de recharge à bord de ses avions. À partir du 15 janvier 2027, leur utilisation pendant le vol sera totalement interdite sur toutes les compagnies du groupe.
Swiss, Lufthansa, Edelweiss et Austrian Airlines appliqueront dès le 15 janvier 2027 de nouvelles règles concernant les batteries externes. Ces mesures concerneront l'ensemble des compagnies du groupe Lufthansa et porteront sur trois aspects : l'interdiction de leur utilisation pendant le vol, la limitation du nombre et de la capacité des batteries transportées, ainsi que leurs conditions de rangement en cabine. Avant de voyager, les passagers sont invités à vérifier les consignes en vigueur sur le site de leur compagnie, notamment en cas de trajet comprenant des correspondances avec d'autres transporteurs.
Ce que les passagers devront respecter dès janvier
À partir du 15 janvier, plus aucune batterie externe ne pourra être utilisée pendant le vol. Cela concerne aussi bien l'alimentation d'un appareil que la recharge de la batterie elle-même depuis une prise de la cabine. Une seule dérogation est prévue : l'alimentation de dispositifs médicaux indispensables.
Chaque passager pourra emporter au maximum deux batteries, dont la capacité unitaire ne devra pas dépasser 100 wattheures. C'est la valeur en Wh, imprimée directement sur la batterie, qui fera foi, et non la mention en milliampères-heure souvent mise en avant sur les emballages. Concernant le rangement, les batteries devront obligatoirement voyager en bagage cabine, mais sans pouvoir être placées dans le compartiment supérieur : elles devront rester sous le siège, dans la poche du dossier ou être gardées sur soi.
Une tendance qui gagne les compagnies aériennes
Swiss et Lufthansa ne sont pas les seules à durcir leurs règles. Plusieurs incidents impliquant des batteries en feu à bord d'avions ont conduit de nombreux transporteurs à revoir leurs politiques durant l'année qui vient de s'écouler. Singapore Airlines a de son côté interdit l'utilisation des batteries externes dès avril 2025. Cathay Pacific, Emirates, Qatar Airways et Etihad ont suivi dans les mois suivants.
Les compagnies américaines restent pour l'instant plus souples, certaines autorisant encore la recharge à condition que l'appareil soit visible et non rangé dans un bagage. Les vols intérieurs chinois appliquent en revanche des restrictions encore plus strictes : depuis l'été dernier, seules les batteries portant la certification CCC, l'équivalent chinois du marquage CE européen, sont admises à bord.
Or, cette certification est quasiment absente des modèles vendus en Europe, y compris chez des fabricants chinois comme Xiaomi, qui ne l'apposent pas sur leurs versions destinées à l'export. Résultat, très peu de références conformes sont actuellement disponibles sur le marché.