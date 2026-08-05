Fin de partie pour Electronic Arts sur le Nasdaq. Le rachat de l'éditeur américain par le Public Investment Fund (PIF) d'Arabie saoudite, Silver Lake et Affinity Partners a été finalisé le 4 août. Valorisé à 55 milliards de dollars, il constitue le plus important rachat avec effet de levier jamais réalisé.

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Le PIF saoudien prend les commandes

Les actionnaires d'EA recevront 210 dollars en numéraire pour chaque titre détenu au moment de la clôture. La cotation de l'action a pris fin et celle-ci sera retirée du Nasdaq, confirme Electronic Arts. Le PIF devrait contrôler 93,4% de la nouvelle structure, selon le Wall Street Journal, tandis que Silver Lake et Affinity Partners, la société d'investissement fondée par Jared Kushner (le gendre de Donald Trump), se partageront le solde.

Cette prise de contrôle prolonge une stratégie engagée depuis plusieurs années par l'Arabie saoudite. Riyad a déjà pris des participations minoritaires dans Nintendo, Capcom et Take-Two, tandis que sa filiale Savvy Games Group a racheté l’éditeur mobile Scopely (qui possède aussi Niantic depuis 2025 et la juteuse licence Pokémon Go).

Au niveau opérationnel, Andrew Wilson reste à la tête du groupe. Le dirigeant promet des investissements soutenus dans les jeux et les nouvelles expériences. Silver Lake cite également l’IA parmi les leviers de croissance.