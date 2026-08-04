Depuis peu après 21 heures ce 4 août 2026, des milliers d’abonnés Netflix ne parviennent plus à lancer leurs films et séries. Downdetector rapporte plus de trois mille signalements en moins d’une heure, en France, aux États-Unis et en Espagne. Pourtant, Netflix indique sur sa page de statut officielle un fonctionnement normal.
« Nous éprouvons des difficultés à récupérer ces titres pour vous », répond Netflix aux requêtes de ses abonnés, avant de les inviter à réessayer plus tard.
Les premiers signalements sont apparus peu après 21 heures sur Downdetector. Restés proches de zéro toute la journée, ils ont atteint environ 3 600 en quelques minutes. Sur X.com, des utilisateurs confirment la panne en France et aux États-Unis. Des internautes espagnols rapportent aussi des difficultés. Netflix n’a donné aucune explication à l’heure où nous écrivons ces lignes. Sur sa page de statut officielle, Netflix affirme que le service ne connaît actuellement aucune interruption, à l’inverse des témoignages en ligne.
En moins d’une heure, plus de trois mille signalements sur Down Detector
En douze minutes environ, le nombre de signalements a doublé. Sur le graphique publié par Downdetector, on voit une sorte d'encéphalogramme plat toute la journée, jusqu’à un pic net après 21 heures. La plupart des signalements concernent l'utilisation de l’application, le reste concerne des problèmes de connexion au serveur. Plusieurs utilisateurs signalent aussi des soucis de streaming vidéo directement dans le lecteur. Notre confrère Frandroid a tenté une lecture sur l’application mobile, sans succès. Le lecteur n’a affiché que l’écran de chargement, sans jamais lancer la vidéo, alors que le reste de l’interface, catalogue et menus compris, a continué de fonctionner normalement.
On ignore si le problème touche l’ensemble du catalogue ou seulement certains appareils.
RAS pour Netflix
Pendant ce temps, chez Netflix, tous les voyants sont au vert. « Netflix est opérationnel », peut-on lire sur la page de statut du site. Netflix affirme en plus que ses services connaissent rarement une interruption complète. Mais elle assure préciser, le cas échéant, la nature de tout futur problème sur cette même page. Malgré cette version officielle, vous pouvez vérifier votre propre compte en vous connectant depuis cette page, pour voir s’il s’agit d’un souci isolé ou d’une panne généralisée.
Netflix invite aussi, en cas de problème persistant, à rechercher un code d’erreur précis dans son centre d’aide.