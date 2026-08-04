En douze minutes environ, le nombre de signalements a doublé. Sur le graphique publié par Downdetector, on voit une sorte d'encéphalogramme plat toute la journée, jusqu’à un pic net après 21 heures. La plupart des signalements concernent l'utilisation de l’application, le reste concerne des problèmes de connexion au serveur. Plusieurs utilisateurs signalent aussi des soucis de streaming vidéo directement dans le lecteur. Notre confrère Frandroid a tenté une lecture sur l’application mobile, sans succès. Le lecteur n’a affiché que l’écran de chargement, sans jamais lancer la vidéo, alors que le reste de l’interface, catalogue et menus compris, a continué de fonctionner normalement.

On ignore si le problème touche l’ensemble du catalogue ou seulement certains appareils.