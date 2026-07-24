Sur Downdetector, plus de 3 000 signalements ont été recensés en un court laps de temps, un volume qui traduit généralement une panne étendue plutôt qu'un incident isolé touchant quelques utilisateurs seulement. Trois heures après le début des premiers signalements, à 16h20, la situation restait pratiquement inchangée : le nombre de remontées avait légèrement reculé, mais demeurait au-dessus des 2 000, un chiffre qui confirme l'ampleur toujours conséquente de l'incident.

Le PlayStation Network constitue l'infrastructure centrale qui permet aux consoles PlayStation de se connecter à internet pour accéder à l'ensemble des services numériques de Sony : jeu en ligne, achat et téléchargement de jeux ou de DLC, gestion du profil joueur, messagerie et fonctionnalités communautaires. Sa panne prive donc les joueurs concernés d'une grande partie de l'expérience PlayStation, bien au-delà du simple accès à internet.

Une brève accalmie a même semé la confusion en cours d'après-midi : après environ une heure d'interruption, le service a semblé revenir à la normale, avant de retomber en panne quelques minutes plus tard seulement.