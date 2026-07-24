Le PlayStation Network connaît une panne d'ampleur depuis plusieurs heures. Plus de 3 000 signalements ont été recensés sur Downdetector, tandis que la page de statut de Sony a longtemps affiché que tout fonctionnait normalement.
Impossible de se connecter, boutique inaccessible, liste d'amis injoignable : de nombreux joueurs PlayStation se heurtent depuis ce début d'après-midi à un dysfonctionnement généralisé du PlayStation Network. Cette plateforme en ligne, indispensable pour accéder au jeu multijoueur, au PlayStation Store ou encore aux fonctionnalités sociales de la console, semble touchée dans son ensemble. L'incident tombe particulièrement mal pour Sony, déjà sous le feu des critiques après avoir récemment annoncé la fin des jeux PlayStation en disque physique à partir de 2028.
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Un pic de signalements qui ne faiblit pas
Sur Downdetector, plus de 3 000 signalements ont été recensés en un court laps de temps, un volume qui traduit généralement une panne étendue plutôt qu'un incident isolé touchant quelques utilisateurs seulement. Trois heures après le début des premiers signalements, à 16h20, la situation restait pratiquement inchangée : le nombre de remontées avait légèrement reculé, mais demeurait au-dessus des 2 000, un chiffre qui confirme l'ampleur toujours conséquente de l'incident.
Le PlayStation Network constitue l'infrastructure centrale qui permet aux consoles PlayStation de se connecter à internet pour accéder à l'ensemble des services numériques de Sony : jeu en ligne, achat et téléchargement de jeux ou de DLC, gestion du profil joueur, messagerie et fonctionnalités communautaires. Sa panne prive donc les joueurs concernés d'une grande partie de l'expérience PlayStation, bien au-delà du simple accès à internet.
Une brève accalmie a même semé la confusion en cours d'après-midi : après environ une heure d'interruption, le service a semblé revenir à la normale, avant de retomber en panne quelques minutes plus tard seulement.
Un statut officiel en décalage avec la réalité du terrain
Durant les premières heures de la panne, Sony est resté silencieux, sans la moindre communication officielle sur l'origine ou l'ampleur du problème. Plus troublant encore, la page dédiée au statut des services PlayStation a longtemps indiqué que tous les services étaient opérationnels, gestion de compte, jeux, réseaux sociaux, PlayStation Video, PlayStation Store et PlayStation Direct compris, en contradiction frontale avec les témoignages massifs remontant des réseaux sociaux et de Downdetector.
Il aura fallu attendre 16h40, soit plusieurs heures après les premiers signalements, pour que cette page soit enfin mise à jour, avec un message laconique indiquant que l'ensemble des services rencontrait des difficultés. Ce décalage entre le ressenti des joueurs et la communication officielle de Sony n'a pas manqué d'alimenter l'agacement d'une partie de la communauté, certains menaçant même de résilier leur abonnement PlayStation Plus.
Cette confirmation tardive n'apporte toutefois toujours aucune précision sur la cause de l'incident ni sur le délai de résolution attendu. Pour l'heure, les joueurs concernés n'ont d'autre choix que de patienter, à la merci d'une infrastructure en ligne dont ils dépendent chaque jour un peu plus, alors même que l'industrie s'apprête à tourner définitivement la page du disque physique.