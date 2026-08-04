Ponky

Vous trouverez les réponses ici: FAQ legal ffmpeg

En gros, ils précisent qu’ils ne sont pas des juristes et ne sont pas qualifiés à donner une réponse ferme, surtout quand il faut prendre en compte les différentes législations pour chaque pays et le fait que certains pays ne reconnaissent pas les brevets sur des algorithmes.

Eux ne font que fournir une bibliothèque, si vous l’utilisez dans un cadre privé, il y a peu de chance que vous soyez inquiété.

Par contre, si vous l’utilisez au sein d’un logiciel commercial, ils vous conseillent fortement de contacter les détenteurs de brevet des codecs que vous voulez utiliser pour négocier une licence

Vous faisiez certainement référence au récent cas de Disney+, on est clairement dans le cas d’un usage commercial et donc soumis à licence

Fun fact concernant les brevets sur les codecs : Le 1er juillet dernier, le dernier brevet logiciel concernant MPEG-4 PART 2 (Divx, Xvid, …) est arrivé à expiration au Brésil. On peut désormais utiliser Divx et Xvid sans payer de redevance partout dans le monde