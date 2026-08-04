FFmpeg passe en version 9.0 avec plusieurs améliorations autour du Dolby Vision, de l’accélération GPU et des formats d’image. Très technique en apparence, cette mise à jour devrait progressivement profiter à VLC et à de nombreux autres logiciels multimédias.
Son nom reste méconnu du grand public, mais FFmpeg est l’un des moteurs cachés de la vidéo numérique. Ses bibliothèques équipent une multitude de logiciels et services connus, de VLC à YouTube en passant par OBS Studio, Plex, Kodi ou encore WhatsApp. La version 9.0, baptisée « Lei », vient d’être publiée avec plus de 2 200 modifications. Toutes ne concernent pas directement l’utilisateur final, mais plusieurs devraient améliorer à terme la lecture et le traitement des contenus vidéo.
Une meilleure gestion du Dolby Vision et du WebP animé
L’une des principales nouveautés concerne le Dolby Vision des Blu-ray UHD. FFmpeg sait désormais mieux préserver ses différentes composantes lors d’un changement de conteneur vers le MP4 ou le Matroska.
Concrètement, cela devrait faciliter la manipulation et l’archivage de certains fichiers Ultra HD sans perdre les informations nécessaires au Dolby Vision. Cette amélioration vise d’abord les utilisateurs avancés, mais elle pourra ensuite être reprise par des logiciels plus accessibles.
FFmpeg 9.0 ajoute également le décodage natif des images WebP animées. Jusqu’ici, certains fichiers pouvaient n’afficher que leur première image, un problème signalé depuis plus de dix ans… et qui trouve donc un dénouement avec cette nouvelle version.
Davantage de traitements confiés au GPU
La mise à jour modernise aussi en profondeur le moteur chargé du redimensionnement et de la conversion des couleurs, fruit d’un chantier de plusieurs années. Une partie de ces calculs peut désormais être confiée au GPU grâce à Vulkan, avec à la clé des traitements potentiellement plus rapides. Cette fonction reste toutefois expérimentale : elle est bien présente dans le code, mais n’est pas encore activée par défaut.
L’accélération matérielle progresse également pour certains formats professionnels, les vidéos à 360 degrés et plusieurs opérations liées au HDR. La gestion de métadonnées comme le HDR10+ ou le HDR Vivid a par ailleurs été renforcée. La version 9.0 améliore aussi la sécurité en vérifiant désormais par défaut l’identité des serveurs auxquels FFmpeg se connecte. Ce changement pourra toutefois perturber certains scripts ou outils automatisés reposant sur des serveurs mal configurés.
- Prise en charge de nombreux formats vidéo et audio.
- Interface utilisateur simple et intuitive.
- Logiciel open source sans publicités.
Cette mise à jour majeure a enfin permis un grand nettoyage du code. Les développeurs ont notamment supprimé un décodeur défectueux depuis 2014, sans qu’aucun utilisateur ne semble s’en être plaint pendant toutes ces années.
Ces nouveautés ne seront pas immédiatement visibles dans VLC, les convertisseurs ou les serveurs multimédias, qui devront d’abord adapter leurs propres composants. Elles devraient néanmoins se traduire progressivement par une meilleure compatibilité avec les formats récents et des traitements plus rapides.