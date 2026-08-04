Microsoft confirme le déploiement de l'application Xbox sur certains téléviseurs Hisense et, plus largement, sur des Smart TV équipées de VIDAA OS. Une manette, un abonnement Game Pass et une bonne connexion Internet suffisent pour accéder aux jeux en streaming.
Plus besoin de posséder une Xbox Series X ou une Series S pour jouer sur son téléviseur Hisense. Microsoft confirme avoir commencé, au cours des dernières semaines, à déployer son application Xbox sur plusieurs millions de Smart TV fonctionnant sous VIDAA OS, dont certains modèles Hisense commercialisés entre 2024 et 2026.
Cette arrivée avait été annoncée en janvier dernier, à l'occasion du CES 2026. Elle devient désormais concrète, y compris en France, même si l'application et la mise à jour nécessaire ne sont pas encore proposées simultanément sur tous les téléviseurs compatibles. Microsoft précise que le déploiement se poursuivra progressivement selon les régions et les appareils.
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Des jeux Xbox directement sur le téléviseur
Pour profiter de l'arrivée de l'application Xbox, il faut disposer d'un téléviseur compatible fonctionnant sous VIDAA OS 9.6 ou une version ultérieure, ainsi que d'un abonnement Xbox Game Pass Essential, Premium ou Ultimate. La bibliothèque accessible varie selon la formule choisie, la région et les disponibilités du catalogue.
Microsoft indique également que les abonnés peuvent jouer en streaming à certains titres qu'ils possèdent, même lorsque ceux-ci ne sont pas inclus dans le Game Pass. La progression est synchronisée avec le compte Xbox, ce qui permet de commencer une partie sur un téléviseur et de la poursuivre sur une console, un PC ou un autre appareil compatible.
Une manette Bluetooth reste indispensable. Microsoft cite notamment ses manettes Xbox classiques, Elite Series 2 et Adaptive Controller, mais aussi les DualSense et DualShock 4 de Sony.
Tous les téléviseurs VIDAA ne sont pas encore compatibles
L'application concerne des Smart TV VIDAA OS appartenant aux gammes 2024, 2025 et 2026 tel que le dernier Hisense UR9S testé récemment par nos soins. Précisons que ViDAA OS équipe également certains modèles Toshiba et des téléviseurs commercialisés par plusieurs marques européennes, dont Loewe. Microsoft ne publie toutefois pas de liste exhaustive des références éligibles en France : la présence de VIDAA sur un téléviseur ne garantit donc pas automatiquement sa compatibilité.
Pour vérifier si l'application est disponible, il faut rechercher la mise à jour VIDAA OS 9.6 depuis les paramètres du téléviseur. Une fois celle-ci installée, l'application Xbox doit apparaître sur la page d'accueil ou dans la rubrique « Jeux » de l'interface.
Microsoft avertit toutefois que la mise à jour peut ne pas être proposée immédiatement, même sur un modèle compatible. Le déploiement étant progressif, certains propriétaires devront encore patienter.
Après Samsung, LG et les appareils Amazon Fire TV, Hisense rejoint ainsi la liste croissante des fabricants permettant d'accéder aux jeux Xbox sans acheter de console. Une nouvelle étape dans la stratégie de Microsoft, qui cherche désormais moins à vendre uniquement une machine qu'à rendre son catalogue et ses services accessibles depuis le plus grand nombre possible d'écrans.