Pour profiter de l'arrivée de l'application Xbox, il faut disposer d'un téléviseur compatible fonctionnant sous VIDAA OS 9.6 ou une version ultérieure, ainsi que d'un abonnement Xbox Game Pass Essential, Premium ou Ultimate. La bibliothèque accessible varie selon la formule choisie, la région et les disponibilités du catalogue.



Microsoft indique également que les abonnés peuvent jouer en streaming à certains titres qu'ils possèdent, même lorsque ceux-ci ne sont pas inclus dans le Game Pass. La progression est synchronisée avec le compte Xbox, ce qui permet de commencer une partie sur un téléviseur et de la poursuivre sur une console, un PC ou un autre appareil compatible.



Une manette Bluetooth reste indispensable. Microsoft cite notamment ses manettes Xbox classiques, Elite Series 2 et Adaptive Controller, mais aussi les DualSense et DualShock 4 de Sony.