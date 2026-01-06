Les téléviseurs TCL équipés de Google TV accueilleront prochainement l'application Xbox. De quoi enfin permettre aux abonnés Game Pass de jouer en streaming sans matériel dédié.
Le cloud gaming continue d’élargir son terrain de jeu. Le constructeur TCL a dévoilé lors du CES 2026 que sa gamme phare de téléviseurs X11L recevra l'application Xbox via une mise à jour logicielle dans les mois à venir. Cette annonce marque l'arrivée du service de cloud gaming de Microsoft sur la plateforme Google TV, jusqu'ici absente du catalogue des supports compatibles. Les utilisateurs pourront ainsi accéder à des centaines de titres directement depuis leur écran, sans avoir à investir dans une console physique.
TCL confirme le déploiement de l’application Xbox sur Google TV
Vous le savez, l'application Xbox transforme n'importe quel téléviseur compatible en terminal de jeu dématérialisé. Les jeux sont diffusés en streaming depuis les serveurs de Microsoft, éliminant la nécessité de télécharger des fichiers volumineux ou de posséder du matériel spécialisé. Seule une connexion internet stable, une manette compatible et un compte Microsoft sont requis pour lancer une session de jeu depuis la bibliothèque du Game Pass.
La firme de Redmond élargit progressivement l'écosystème de son service cloud. Après Samsung, qui propose l'application depuis plusieurs années, puis LG et Amazon Fire TV plus récemment, Google TV rejoint donc la liste des plateformes supportées. TCL n'a toutefois pas précisé si cette compatibilité s'étendra au Google TV Streamer, au Chromecast avec Google TV ou à d'autres appareils fonctionnant sous cet environnement.
Xbox étend progressivement son écosystème cloud
Microsoft a parallèlement annoncé un partenariat avec V (anciennement VIDAA) pour déployer son application sur certains téléviseurs Hisense et V homeOS en 2026. Les abonnés Game Pass Ultimate, Premium et Essential pourront streamer des centaines de jeux, incluant des sorties récentes comme Call of Duty: Black Ops 7, Hollow Knight: Silksong ou Clair Obscur: Expedition 33.
Dans un billet de blog officiel, Xbox rappelle que cette approche vise à rendre les jeux accessibles « sur une large gamme d’appareils », en permettant aux utilisateurs de retrouver leurs titres et leur progression sans dépendre d’un matériel dédié. Une philosophie d'ouverture entamée depuis déjà plusieurs années, et qui est entrée dans une nouvelle dimension l'année dernière avec l'arrivée de titres développés et édités par Microsoft sur les consoles concurrentes. Cette stratégie s'est d'ailleurs révélée payante, le jeu de course Forza Horizon 5 ayant réalisé un démarrage tonitruant sur PlayStation 5.
Quoi qu'il en soit, les joueurs sont les véritables gagnants de cette stratégie. Ces derniers disposent dorénavant d'options supplémentaires pour accéder au catalogue Xbox sans nécessairement acheter de console dédiée. En démocratisant ainsi le cloud gaming, Microsoft réussit là où Google avait échoué avec Stadia.