Microsoft a parallèlement annoncé un partenariat avec V (anciennement VIDAA) pour déployer son application sur certains téléviseurs Hisense et V homeOS en 2026. Les abonnés Game Pass Ultimate, Premium et Essential pourront streamer des centaines de jeux, incluant des sorties récentes comme Call of Duty: Black Ops 7, Hollow Knight: Silksong ou Clair Obscur: Expedition 33.

Dans un billet de blog officiel, Xbox rappelle que cette approche vise à rendre les jeux accessibles « sur une large gamme d’appareils », en permettant aux utilisateurs de retrouver leurs titres et leur progression sans dépendre d’un matériel dédié. Une philosophie d'ouverture entamée depuis déjà plusieurs années, et qui est entrée dans une nouvelle dimension l'année dernière avec l'arrivée de titres développés et édités par Microsoft sur les consoles concurrentes. Cette stratégie s'est d'ailleurs révélée payante, le jeu de course Forza Horizon 5 ayant réalisé un démarrage tonitruant sur PlayStation 5.

Quoi qu'il en soit, les joueurs sont les véritables gagnants de cette stratégie. Ces derniers disposent dorénavant d'options supplémentaires pour accéder au catalogue Xbox sans nécessairement acheter de console dédiée. En démocratisant ainsi le cloud gaming, Microsoft réussit là où Google avait échoué avec Stadia.