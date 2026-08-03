Depuis 2020, l'iPad Air a toujours conservé le même design, malgré quatre générations de puces Apple Silicon. La prochaine génération pourrait enfin changer la donne, avec un nouveau look directement inspiré d'une autre tablette de la marque.
Voilà près de six ans que l'iPad Air n'a pas changé d'un millimètre. La quatrième génération avait alors inauguré des tranches plates, une façade largement occupée par l'écran et le Touch ID intégré au bouton supérieur. Les modèles équipés des puces M1, M2, M3 puis M4 se sont ensuite contentés de faire évoluer la fiche technique, sans jamais modifier le châssis. Résultat : l'iPad Air est aujourd'hui la tablette qui a conservé le design le plus stable de toute la gamme d'Apple. Une situation qui pourrait enfin prendre fin l'année prochaine, à en croire les premiers indices.
L'OLED pourrait enfin pousser l'iPad Air à changer de design
Apple préparerait une évolution majeure pour l'iPad Air en 2027 avec l'adoption de la technologie OLED au début de l'année. Samsung Display fournirait des dalles LTPS single-stack, moins avancées que les écrans OLED tandem des iPad Pro, avec à la clé une luminosité et un coût de production inférieurs. Une nouvelle puce M5 serait également envisagée.
Le passage à l'OLED marquerait ainsi le plus important renouvellement de la tablette depuis plusieurs années. Ce changement s'inscrirait dans le déploiement progressif de cette technologie chez Apple, qui devrait à terme concerner d'autres produits comme l'iMac et le MacBook Air. La firme de Cupertino avait déjà profité de l'arrivée de l'OLED sur l'iPad Pro en 2024 pour revoir en profondeur son design, avec un châssis nettement aminci, une première depuis la refonte de 2018.
L'iPad mini 8 pourrait servir de modèle au futur iPad Air
L'iPad mini 8, attendu en octobre prochain, pourrait être le premier à dévoiler la nouvelle direction esthétique d'Apple. Le modèle compact serait annoncé avec un design repensé, un écran OLED privé de ProMotion, mais également un système audio inédit reposant sur les vibrations, permettant de se passer des ouvertures traditionnelles pour les haut-parleurs. Il pourrait par ailleurs inaugurer la résistance à l'eau sur une tablette de la marque.
Ce rapprochement entre les deux gammes ne serait pas totalement nouveau. Depuis leur lancement, l’iPad Air et l’iPad mini ont souvent évolué en parallèle, avec des designs très proches. Le mini avait notamment repris le design de l'Air en 2021. Si Apple lui offre une nouvelle silhouette cette année, l'iPad Air pourrait donc logiquement suivre le mouvement en 2027. D'ailleurs, le premier iPad mini, lancé en 2012, avait lui-même posé les bases du design repris par l'iPad Air dès l'année suivante.