Apple préparerait une évolution majeure pour l'iPad Air en 2027 avec l'adoption de la technologie OLED au début de l'année. Samsung Display fournirait des dalles LTPS single-stack, moins avancées que les écrans OLED tandem des iPad Pro, avec à la clé une luminosité et un coût de production inférieurs. Une nouvelle puce M5 serait également envisagée.

Le passage à l'OLED marquerait ainsi le plus important renouvellement de la tablette depuis plusieurs années. Ce changement s'inscrirait dans le déploiement progressif de cette technologie chez Apple, qui devrait à terme concerner d'autres produits comme l'iMac et le MacBook Air. La firme de Cupertino avait déjà profité de l'arrivée de l'OLED sur l'iPad Pro en 2024 pour revoir en profondeur son design, avec un châssis nettement aminci, une première depuis la refonte de 2018.