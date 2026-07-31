La confirmation est venue de Daniel , cadre chez Samsung, interrogé sur les difficultés financières rencontrées par l'activité mobile du groupe. On le sait, la demande croissante en mémoire destinée aux serveurs d'intelligence artificielle, fait grimper le prix des puces utilisées dans les smartphones et tablettes. Depuis le second trimestre, la rentabilité du secteur mobile est affectée avec des marges réduites. Araujo a expliqué que l'entreprise entend maintenir la dynamique commerciale de la gamme S26 tout en assurant le lancement de plusieurs produits premium au second semestre. Parmi ces derniers, on retrouve la nouvelle génération de pliables, la Galaxy Tab S12 et la Watch Ultra 2.

Depuis la Tab S9 en 2023, Samsung lance généralement une nouvelle tablette haut de gamme au second semestre. Mais l'écart s'était allongé avec la Tab S11, sortie en septembre 2025. En respectant un cycle de 18 mois entre deux générations, la suivante n'était attendue qu'au début de l'année 2027. En confirmant une sortie avant la fin de cette année, Samsung semble donc vouloir revenir sur son rythme historique.

Récemment, le constructeur coréen a lancé de nouveaux smartphones pliants Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8. Le groupe a par ailleurs confirmé l'arrivée du Galaxy S26 FE, lequel devrait consolider les volumes de vente de la gamme S26. Samsung devrait par ailleurs étendre ses fonctionnalités d'intelligence artificielle à la série A. Déjà plutôt bien positionné en termes de rapport qualité-prix, le segment intermédiaire va donc progressivement monter en gamme.

Les lunettes connectées Android XR, développées avec Google, seront également de la partie, mais sans date de sortie précisée au-delà du second semestre. Plutôt que de remplacer le smartphone, chez Samsung, les smartglasses sont davantage pensées pour prolonger l'usage de ce dernier. L'accent est mis sur le confort avec une batterie de tests renforcée face à la concurrence de Meta. En parallèle, Samsung prépare de nouveaux Galaxy Buds dotés d'un crochet d'oreille inédit.