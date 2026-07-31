Peu d'informations ont encore filtré sur ce modèle. Le boîtier de recharge devrait toutefois adopter un port USB-C, tandis qu'une résistance à la poussière et à l'eau est également attendue. Une caractéristique qui aurait évidemment du sens pour des écouteurs destinés à accompagner les séances de sport. La réduction active du bruit (ANC) pourrait aussi être de la partie, mais ce point reste encore à confirmer.

Ces nouveaux écouteurs ne doivent pas être confondus avec une autre paire actuellement développée par Samsung, équipée cette fois d'un système de fixation par clip. Les images de ce second modèle avaient été dévoilées la veille par la même source. Deux projets distincts se dessinent donc au sein de la firme étoilée, avec des approches différentes en matière de design et d'utilisation. Quant au « Buds Canal 5 », son nom commercial demeure inconnu et rien ne permet encore d'affirmer qu'il sera lancé sous l'appellation Galaxy Buds.