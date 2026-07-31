Samsung travaillerait sur une nouvelle paire d'écouteurs sans fil dotée de crochets auriculaires. Un format inédit pour la gamme, qui ciblerait principalement les sportifs.
Le constructeur sud-coréen n'aurait pas un, mais deux nouveaux modèles d'écouteurs en développement. Après les premiers bruits de couloir quant à une version à clip des écouteurs Samsung, c'est un second projet qui fait surface : des Galaxy Buds à crochet d'oreille, référencés en interne sous le nom de code « Buds Canal 5 ». Si les détails à leur sujet restent encore relativement maigres, le design aperçu laisse déjà entrevoir une orientation clairement tournée vers le sport et la course à pied.
Galaxy Buds : Samsung prépare des écouteurs avec crochet d’oreille pour le sport
Les premières images partagées par SamMobile montrent une conception qui rappelle celle de nombreux écouteurs destinés aux sportifs. Chaque écouteur disposerait d'un crochet plat venant se positionner autour de l'oreille afin d'améliorer son maintien, notamment lors des mouvements répétés associés à la course ou aux entraînements.
Le fabricant sud-coréen aurait également retenu un système avec embout placé dans le conduit auditif. Un doute subsiste toutefois sur la nature exacte de cette partie. Samsung pourrait opter pour un embout intra-auriculaire classique, susceptible d'offrir une meilleure isolation passive contre les bruits extérieurs, ou pour une conception semi-intra, plus ouverte et potentiellement plus confortable à porter.
Une fiche technique encore mystérieuse pour ces nouveaux écouteurs Samsung
Peu d'informations ont encore filtré sur ce modèle. Le boîtier de recharge devrait toutefois adopter un port USB-C, tandis qu'une résistance à la poussière et à l'eau est également attendue. Une caractéristique qui aurait évidemment du sens pour des écouteurs destinés à accompagner les séances de sport. La réduction active du bruit (ANC) pourrait aussi être de la partie, mais ce point reste encore à confirmer.
Ces nouveaux écouteurs ne doivent pas être confondus avec une autre paire actuellement développée par Samsung, équipée cette fois d'un système de fixation par clip. Les images de ce second modèle avaient été dévoilées la veille par la même source. Deux projets distincts se dessinent donc au sein de la firme étoilée, avec des approches différentes en matière de design et d'utilisation. Quant au « Buds Canal 5 », son nom commercial demeure inconnu et rien ne permet encore d'affirmer qu'il sera lancé sous l'appellation Galaxy Buds.