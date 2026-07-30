Le 5 août prochain, Huawei dévoilera quoi qu'il en soit plus en détail cette nouvelle mouture « Ultimate Design » de l'appareil. La firme a déjà confirmé que cette version troquera la puce HiSilicon Kirin X90 du modèle actuel pour un nouveau Kirin X90 Plus, censé délivrer 25% de performances supplémentaires, rapporte NoteBookCheck. L'appareil devrait toujours embarquer 32 Go de mémoire vive, et au moins 1 To de SSD. Il comporte également toujours un clavier détachable.

Puisqu'elle n'est pas encore pleinement dévoilée, cette nouvelle configuration du MateBook Fold n'a pas encore de prix ou de date de lancement. On sait néanmoins que la mouture actuelle de l'appareil avait été annoncée en Chine à 24 000 yuans, soit plus de 3000 euros l'année dernière. Et à moins d'un miracle, cette version 2026 du MateBook Fold ne sera malheureusement pas commercialisée en Europe.

L'appareil est d'ailleurs animé non pas par Windows 11… Mais par HarmonyOS, le système d'exploitation développé en interne par Huawei dans le contexte des sanctions américaines.