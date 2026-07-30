Huawei a annoncé en Chine le lancement prochain d'une nouvelle version de son ravissant MateBook Fold. Cet ordinateur portable pliant de 18 pouces n'arrivera vraisemblablement jamais en Europe. Et c'est bien dommage.
Il s'agit probablement d'un des ordinateurs portables pliants les plus soignés du marché, voire du modèle le plus abouti si l'on exclut les appareils à double écran comme le très bon ASUS ZenBook Duo 2026, testé par nos soins en janvier. Nous parlons ici du Huawei MateBook Fold.
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Huawei renchérit sur son MateBook Fold
Concurrent direct de l'ASUS Zenbook 17 Fold OLED ou du Lenovo X1 Fold Gen2, ce nouveau MateBook Fold conserve le châssis du modèle initial. Et c'est tant mieux. En la matière, Huawei frappait en effet très fort en termes de finesse et de légèreté, avec seulement 7,3 mm d’épaisseur (contre 14,9 mm une fois replié) pour 1,1 kg tout juste.
Pour l'avoir rapidement essayé en mars à Barcelone, nous pouvons attester de la réussite complète de Huawei en termes de design. L'appareil est agréable à transporter et profite, surtout, d'une qualité de construction sans commune mesure avec ses concurrents actuels. L'avoir en main, c'est avoir l'impression de manipuler un élégant calepin en cuir. Ni plus, ni moins.
Un ordinateur qui fait sans Windows…
Côté écran, Huawei mise toujours sur une dalle OLED tactile de 18 pouces au format 4:3. Cette grande dalle pliante, désormais compatible avec l'usage d'un stylet, affiche une définition 3K (3 296 x 2 472 pixels) et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Ce panneau organique peut en outre délivrer 700 cd/m2 de luminance moyenne, avec un pic de 1600 cd/m2 en HDR.
Le 5 août prochain, Huawei dévoilera quoi qu'il en soit plus en détail cette nouvelle mouture « Ultimate Design » de l'appareil. La firme a déjà confirmé que cette version troquera la puce HiSilicon Kirin X90 du modèle actuel pour un nouveau Kirin X90 Plus, censé délivrer 25% de performances supplémentaires, rapporte NoteBookCheck. L'appareil devrait toujours embarquer 32 Go de mémoire vive, et au moins 1 To de SSD. Il comporte également toujours un clavier détachable.
Puisqu'elle n'est pas encore pleinement dévoilée, cette nouvelle configuration du MateBook Fold n'a pas encore de prix ou de date de lancement. On sait néanmoins que la mouture actuelle de l'appareil avait été annoncée en Chine à 24 000 yuans, soit plus de 3000 euros l'année dernière. Et à moins d'un miracle, cette version 2026 du MateBook Fold ne sera malheureusement pas commercialisée en Europe.
L'appareil est d'ailleurs animé non pas par Windows 11… Mais par HarmonyOS, le système d'exploitation développé en interne par Huawei dans le contexte des sanctions américaines.