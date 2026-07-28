Cette vente coïncide donc avec le plan de redressement mené par le PDG Antonio Filosa. Le groupe a fixé une nouvelle règle du jeu : chaque filiale doit désormais rapporter au moins 12 % de ce qu'elle coûte à financer, un indicateur que les financiers appellent le ROCE (rendement du capital employé). Une barre que l'autopartage, activité gourmande en véhicules et lente à devenir rentable, semble avoir eu bien du mal à franchir. Reste à savoir si Mutares réussira là où un constructeur automobile en partie français a préféré passer la main.