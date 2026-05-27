Un milliard pour remettre Mulhouse dans la course

L’annonce a été faite le 26 mai par Emmanuel Macron, lors d’une réunion à l’Élysée consacrée à l’électrification de l’industrie française. Stellantis n’a pas encore détaillé publiquement les modèles concernés, mais le signal industriel est clair : Mulhouse obtient un horizon au-delà des programmes actuels.

L'usine produit aujourd'hui notamment les Peugeot 308 et 408, tandis que la DS7 est appelée à quitter progressivement les lignes. Jusqu'ici, le site faisait partie des implantations françaises du groupe encore en attente d'un modèle majeur pour préparer la suite. Avec cet investissement, Stellantis offre donc un horizon plus lisible à plusieurs milliers de salariés et à un bassin industriel directement dépendant de son activité.

L'enjeu dépasse largement les murs de l'usine. Le groupe doit à la fois réduire ses coûts, accélérer dans l'électrique et préparer des plateformes capables d'accueillir plusieurs silhouettes et motorisations. Dans ce puzzle industriel, Mulhouse retrouve une place stratégique, au moment où la France cherche à relocaliser une partie plus importante de la production de véhicules électriques.