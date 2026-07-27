Trois jours plus tard, c'est Boniface qui prend la parole sur le forum du projet. Le chef de projet officialise son retrait et celui de Lavado, effectifs au 19 juillet, sans rien maquiller de ses raisons. « Je ne pouvais plus fournir l'effort, mental ou en temps, que le rôle exigeait », écrit-il, en évoquant un épuisement sévère et des risques pour sa santé mentale. Lavado, lui, invoque des priorités personnelles après huit années de bons et loyaux services. Trois départs, trois motifs distincts. Réduire l'affaire à une querelle sur l'IA serait donc aller plus vite que les intéressés eux-mêmes. Boniface prend soin de préciser que la passation est amicale et qu'il ne voit « que peu ou pas de risque » de fork hostile, l'équipe en place gérant déjà l'essentiel du quotidien.

L'épuisement, maladie professionnelle du logiciel libre

Un détour par décembre 2018 aide à mesurer le chemin parcouru. Emby, serveur multimédia alors apprécié des bidouilleurs, bascule sa version 4 en code fermé après des années de frictions avec sa communauté (fonctions gratuites passées derrière un péage, manquements signalés à la licence libre). En quelques jours, un groupe de contributeurs copie la dernière version encore ouverte du code et rebaptise l'ensemble Jellyfin, un geste de rupture dont les grandes lignes sont racontées ici. Sept ans et demi plus tard, Boniface revendique pour son projet le statut de premier serveur multimédia libre, utilisé selon sa propre estimation par des millions d'administrateurs de serveurs (aucun compteur indépendant ne vient auditer le chiffre, mais l'ordre de grandeur ne fait guère débat dans le milieu). Un projet né d'une crise de gouvernance chez son parent traverse donc la sienne, sans capital ni salariés pour amortir le choc.

La comparaison avec le rival éclaire le paradoxe. Plex a fait passer son abonnement mensuel de 4,99 à 6,99 euros et son offre à vie de 119,99 à 249,99 euros au printemps 2025, avant une nouvelle salve tarifaire en juin dernier. Ces factures financent des salariés ; la gratuité de Jellyfin, elle, se paie en heures de bénévolat. Le projet fonctionne comme une association de quartier qui ferait tourner un service public : tant que les piliers tiennent, tout le monde en profite sans trop se demander qui porte quoi. Le message de Boniface a le mérite de poser la question à voix haute. Son cas n'a d'ailleurs rien d'isolé : la charge des mainteneurs bénévoles épuise régulièrement les figures du libre, des bibliothèques système aux logiciels grand public.

Le client de bureau prend le large

Reste à comprendre ce qui change concrètement pour l'utilisateur. Le chantier le plus visible concerne le client PC, dont Rabert avait détaillé fin mai la refonte complète dans un billet de suivi. Au programme : l'abandon de la boîte à outils Qt au profit du moteur d'affichage de Chromium, et la prise en charge native du HDR sous Windows, macOS et Wayland. Ce travail se poursuit, mais hors de l'organisation, sous un nom encore à trouver. Le serveur, les applications mobiles et TV et les dépôts restent maintenus par une équipe élargie qui en gérait déjà la mécanique quotidienne. La dynamique récente ne s'est pas éteinte non plus, comme en témoigne l'arrivée officielle sur les téléviseurs Samsung en février. Aucun successeur unique n'a en revanche été désigné à la tête du projet pour l'instant.

Si vous faites partie des foyers concernés, Jellyfin se télécharge et s'installe toujours comme la semaine dernière : vos bibliothèques ne risquent rien demain matin. La question posée par ce mois de juillet est moins technique qu'humaine : combien de temps un service utilisé par des millions de foyers peut-il reposer sur l'énergie de trois personnes ?