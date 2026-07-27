pinkfloyd49

« prouver qu’il a respecté les règles censées protéger chaque citoyen »

oui bah quand une dame ne sait pas respecter les limitations de vitesse (par ce que 14 excès ce n’est plus juste un ‹ mince, pas fait gaffe ›), qui protège les citoyens qu’elle met en danger ???

Et donc si j’ai bien lu l’article, suffit de ne pas payer, ensuite prendre un avocat et dire au juge « je n’ai pas recu les 14 lettres que vous m’avez envoyé »…