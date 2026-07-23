Dans le détail, CVE-2026-48294 (CVSS 7.4) ne reposait pas sur une faille unique, mais sur l’enchaînement de plusieurs vulnérabilités. Pour l’exploiter, un attaquant devait attirer sur un site qu’il contrôlait une personne ayant installé l’extension Adobe Acrobat et dont le compte était déjà connecté à WhatsApp Web dans Chrome.

Plusieurs défauts de vérification permettaient alors au site de faire passer ses propres commandes pour des instructions internes à l’extension. Il pouvait ainsi activer le module chargé des interactions avec WhatsApp Web, ouvrir la messagerie dans un nouvel onglet, puis détourner les autorisations d’Adobe Acrobat pour manipuler le contenu affiché dans cet onglet.

Les chercheurs sont ainsi parvenus à récupérer les noms des contacts, les aperçus des discussions, le nom du profil et le texte de la conversation ouverte. L’exploitation ne donnait pas immédiatement accès à l’intégralité de l’historique, mais pouvait être répétée à mesure que de nouveaux contenus étaient affichés.

Une autre variante permettait de remplacer le QR code d’association d’un appareil afin de tenter de connecter au compte WhatsApp une session contrôlée par l’attaquant. Elle nécessitait toutefois que la victime scanne elle-même le code falsifié.