Le correctif vise plusieurs branches encore largement déployées. Sont concernées Acrobat DC et Acrobat Reader DC jusqu’en version 26.001.21367, désormais corrigées en 26.001.21411, ainsi qu’Acrobat 2024 jusqu’en version 24.001.30356, corrigée en 24.001.30362 sous Windows et 24.001.30360 sur macOS. Adobe recommande d’installer la mise à jour sans attendre, soit par une vérification manuelle, soit via l’outil de mise à jour automatique intégré au logiciel.

L’éditeur ne présente plus seulement la faille comme un vecteur de fuite d’informations, mais comme une vulnérabilité susceptible de mener à une exécution de code arbitraire. Son score CVSS a pourtant été ramené à 8.6 après une première évaluation plus élevée, non parce que le risque aurait été revu à la baisse, mais parce que le scénario d’exploitation retenu a changé. Il n’est plus question d’une exploitation via le réseau, mais d’une attaque locale déclenchée à l’ouverture d’un fichier PDF piégé. Le mode opératoire apparaît donc plus restreint qu’envisagé au départ, sans pour autant modifier la nature du risque.

Dans son avis de sécurité, Adobe décrit CVE-2026-34621 comme un cas de prototype pollution. Plus concrètement, des attaquants peuvent exploiter cette faille via un PDF piégé pour injecter des propriétés malveillantes dans une base commune, le prototype, utilisée par le moteur JavaScript d'Acrobat Reader. Le code exécuté depuis le document peut alors se voir accorder des droits qui n’auraient jamais dû lui être ouverts, comme la possibilité de lire des fichiers stockés localement, d’envoyer des données vers un serveur distant, puis de charger en retour de nouvelles instructions malveillantes.