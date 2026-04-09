Les investigations montrent que cette campagne de cyberespionnage dure depuis un bon bout de temps. Greg Lesnewich, un autre spécialiste de la menace, a mis la main sur une variante de ce même exploit dont les premières traces remontent au 28 novembre 2025. Cette découverte indique que des groupes organisés utilisent probablement cette faille dans l'ombre depuis au moins quatre mois. Cette version plus ancienne communiquait avec une autre infrastructure technique, localisée sur l'adresse 188.214.34.20, ce qui confirme l'existence d'une infrastructure de commande robuste et évolutive.

Le risque principal concerne désormais l'escalade des privilèges. Bien que l'échantillon actuel se concentre sur l'espionnage, le mécanisme permet d'injecter n'importe quel code JavaScript une fois la connexion établie. Adobe Security a reçu les détails de la vulnérabilité mais n'a pas communiqué de calendrier pour le déploiement d'un patch. Dans l'attente, les administrateurs réseau surveillent les flux HTTP et HTTPS pour repérer la signature « Adobe Synchronizer » dans les échanges avec le réseau.

Pour vous protéger efficacement, vous devez d'abord limiter l'usage du logiciel complet d'Adobe pour les fichiers dont vous ne connaissez pas l'origine exacte. Préférez systématiquement l'ouverture de vos PDF via votre navigateur web, car Chrome ou Firefox disposent de protections isolées qui bloquent souvent l'exécution des scripts malveillants. Pensez également à désactiver manuellement le JavaScript dans les préférences de votre application Adobe Reader, puisque c'est précisément ce moteur que les pirates utilisent pour fouiller votre ordinateur. Enfin, méfiez-vous des documents reçus par mail, même s'ils semblent provenir d'un proche, car une identité usurpée reste le moyen le plus simple pour vous inciter à ouvrir un piège numérique.