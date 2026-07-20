Sous sanctions internationales, la Corée du Nord ne se prive de rien et copie allègrement le Google Pixel 8 Pro. La copie est même meilleure que l'original sur un point bien précis, que l'on n'aurait pas soupçonné.
Un smartphone nord-coréen imitant très largement le design du Google Pixel 8 Pro, attire l’attention pour des raisons inattendues. Bien que les clones de smartphones se contentent généralement de reproduire l’apparence des modèles originaux, celui-ci se distingue par des caractéristiques techniques qui, dans certains cas, dépassent celles du modèle de Google.
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Un design fidèle, des composants différents
Extérieurement, le téléphone, surnommé "People’s Pixel" par le YouTueur fenibook, reprend presque à l’identique l’esthétique du Pixel 8 Pro : barre photo horizontale, dos mat et finitions similaires. À première vue, la différence avec l’original n’est pas évidente. À l’origine, l’appareil arborait un logo nord-coréen à l’arrière, masqué dans la vidéo de présentation.
Sous le capot, en revanche, les choix techniques divergent. Au lieu du processeur Tensor G3 de Google, ce clone embarque une puce MediaTek Dimensity 7050, moins performante. Cependant, le testeur relève un avantage inattendu : lors d’utilisations prolongées (jeux, tâches exigeantes), le téléphone chauffe bien moins que le Pixel 8 Pro, connu pour sa tendance à monter en température.
Des caractéristiques supérieures sur certains points
Là où la plupart des smartphones haut de gamme se limitent à 12 Go de RAM, cette copie propose pas moins de 16 Go de mémoire vive, en pleine crise de la RAM. Avec ceci, un total de 256 Go de stockage. Une configuration inhabituelle pour un appareil non officiel. Côté écran, on y retrouve une fréquence d'affichage de 120 Hz, comme l’original.
Côté appareil photo, le système comprend :
- Un capteur principal de 50 mégapixels
- Un ultra-grand-angle de 50 mégapixels
- Un téléobjectif périscope de 50 mégapixels avec zoom optique 3x
- Un capteur avant de 32 mégapixels
Un détail surprenant : selon le testeur, le téléobjectif permettrait de capturer des macros à une distance plus proche que celui du Pixel 8 Pro, offrant un avantage dans ce type de prise de vue spécifique.
Un logiciel ouvert, assez inhabituel
Contrairement à la plupart des clones, dont les systèmes sont souvent verrouillés ou limités, ce modèle dispose d’un bootloader déverrouillé dès la sortie d’usine.
C'est toutefois pour une bonne raison. Cette particularité permet, en théorie, d’installer le firmware officiel de Google et d’accéder aux services de l’entreprise sans les restrictions habituelles des appareils non certifiés.
Des limites évidentes
Ces atouts ne suffisent pas à égaler le Pixel 8 Pro sur l’ensemble de ses performances. Le processeur de Google reste plus puissant, surtout pour les fonctions liées à l’IA, tandis que le traitement des photos et les mises à jour logicielles à long terme donnent un net avantage au modèle original.
Néanmoins, ce clone se distingue par ses performances et l'approche qu'il vise. Plutôt que de se contenter d’une copie bas de gamme, il offre des éléments qui, dans certains cas précis, surpassent l’inspiration dont il s’inspire. Un phénomène rare dans le domaine des smartphones de contrefaçon.