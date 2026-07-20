Là où la plupart des smartphones haut de gamme se limitent à 12 Go de RAM, cette copie propose pas moins de 16 Go de mémoire vive, en pleine crise de la RAM. Avec ceci, un total de 256 Go de stockage. Une configuration inhabituelle pour un appareil non officiel. Côté écran, on y retrouve une fréquence d'affichage de 120 Hz, comme l’original.