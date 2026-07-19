Tout simple et plutôt très malin, le projet d'un passionné qui se dit que les joueurs PC aussi peuvent avoir envie de goûter aux joies du « physique ».
Le 1er juillet dernier, l'annonce de Sony a fait grand bruit : le Japonais a décidé de mettre un terme à la production/distribution de jeux « physiques » pour se focaliser sur le seul univers dématérialisé. Un passionné a décidé de prendre le chemin inverse pour ses jeux Steam, sur PC.
Sponsorisé
Vous conservez l’électricité solaire produite en trop pendant la journée pour la réutiliser lorsque vos besoins augmentent.
Sponsorisé
La fin des supports physiques
À partir de janvier 2028, les joueurs PlayStation rejoindront donc ceux qui, sur PC, sont déjà habitués depuis de nombreuses années à ne plus avoir qu'un bête code au moment d'acheter un jeu.
Sur PC, cela fait plus de dix ans qu'il est pour ainsi dire impossible d'acheter le moindre jeu au format CD, DVD ou Blu-ray. La montée en puissance de Steam au cours des années 2000 a sonné le glas des supports physiques et la généralisation des patchs et autres mises à jour a fait le reste. Il y a toutefois quelques amateurs qui ne se résignent pas.
Nous aurons l'occasion de revenir sur le système Kazeta OS car, aujourd'hui, c'est pour parler des innombrables créations d'un doux dingue qui a décidé de se créer ses propres « cartouches » pour certains de ses jeux Steam.
Des SSD en guise de cartouches
Publiée sur Reddit et relayée notamment par TweakTown, l'histoire de Jibril-Sama débute avec l'achat d'un petit stock de SSD SATA d'une capacité de 128 Go, achetés entre 7 et 8 dollars pièce.
Chaque SSD est alors utilisé comme une espèce de grosse clé USB à brancher dans un dock SATA branché sur le PC de Jibril-Sama. L'idée est alors toute simple : copier les données propres à un jeu précis sur un SSD afin d'en faire une espèce de cartouche. Des boîtiers sont imprimés en 3D avec différentes couleurs et des jaquettes sont ajoutées.
Pour que son système fonctionne parfaitement, Jibril-Sama utilise Linux, qui autorise la mise en place de scripts pour qu'à la connexion du SSD, tout se mette en branle automatiquement : la nouvelle « cartouche » est tout de suite reconnue et le jeu est lancé. Jibril-Sama estime qu'il devrait être possible de faire la même chose sous Windows.
L'idée est vraiment sympa et le travail réalisé sur les « cartouches » est assez remarquable. Il ne s'agit cependant pas de réelles cartouches dans la mesure où tout reste lié au compte Steam, lequel est toujours basé sur une politique contraignante de DRM. Il faudrait voir si une telle solution pourrait être utilisée sur GOG, plateforme qui refuse tout DRM.
Enfin, il ne faut pas oublier que les SSD ne sont clairement pas aussi durables que de véritables cartouches. Il n'est pas question de ROM sur ces unités de stockage et sans alimentation électrique régulière, les données risquent bien vite de s'effacer.