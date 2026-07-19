Publiée sur Reddit et relayée notamment par TweakTown, l'histoire de Jibril-Sama débute avec l'achat d'un petit stock de SSD SATA d'une capacité de 128 Go, achetés entre 7 et 8 dollars pièce.

Chaque SSD est alors utilisé comme une espèce de grosse clé USB à brancher dans un dock SATA branché sur le PC de Jibril-Sama. L'idée est alors toute simple : copier les données propres à un jeu précis sur un SSD afin d'en faire une espèce de cartouche. Des boîtiers sont imprimés en 3D avec différentes couleurs et des jaquettes sont ajoutées.

Pour que son système fonctionne parfaitement, Jibril-Sama utilise Linux, qui autorise la mise en place de scripts pour qu'à la connexion du SSD, tout se mette en branle automatiquement : la nouvelle « cartouche » est tout de suite reconnue et le jeu est lancé. Jibril-Sama estime qu'il devrait être possible de faire la même chose sous Windows.

L'idée est vraiment sympa et le travail réalisé sur les « cartouches » est assez remarquable. Il ne s'agit cependant pas de réelles cartouches dans la mesure où tout reste lié au compte Steam, lequel est toujours basé sur une politique contraignante de DRM. Il faudrait voir si une telle solution pourrait être utilisée sur GOG, plateforme qui refuse tout DRM.

Enfin, il ne faut pas oublier que les SSD ne sont clairement pas aussi durables que de véritables cartouches. Il n'est pas question de ROM sur ces unités de stockage et sans alimentation électrique régulière, les données risquent bien vite de s'effacer.