Chat Control, CSAM : Proton dévoile sa technique de lutte, sans backdoor et sans scan

Le règlement européen visant à lutter contre les abus sexuels sur mineurs, surnommé "chat control", connaît des rebondissements depuis 2022. En mars dernier, le Parlement a rejeté la prolongation du régime temporaire autorisant le scan volontaire des messages par une seule voix d'écart, ce qui a mis fin, sur le papier, à la base légale permettant à Gmail ou WhatsApp de scanner les communications privées. Mais, rebelote le 9 juillet 2026 : les eurodéputés ont voté en procédure d'urgence la réintroduction de cette dérogation, cette fois jusqu'en 2028.

Ce texte "temporaire" ne doit pas être confondu avec le règlement CSAR (Child Sexual Abuse Regulation), la version permanente du dossier, toujours en négociation. En novembre 2025, le Conseil de l'UE a validé un mandat qui abandonne les ordonnances de détection obligatoires initialement prévues, au profit d'une analyse volontaire des messageries comme simple mesure d'atténuation des risques. Le client-side scanning, cette technique qui consiste à analyser le contenu d'un message directement sur l'appareil avant son chiffrement, reste d'actualité et est présentée comme une option envisageable pour les plateformes qui voudraient s'y soumettre.

C'est précisément ce mécanisme que Proton et d'autres acteurs du chiffrement, comme Tuta, Signal et même Apple, refusent catégoriquement d'implémenter. Bart Butler résume la position en une phrase : "Il est impossible de créer une porte dérobée qui ne puisse être utilisée que par les gentils." Tous les spécialistes en cybersécurité ne cessent de le répéter : toute faille introduite dans un système de chiffrement, même conçue pour un usage légitime, finit historiquement par être exploitée par des acteurs malveillants. Proton, tout comme Signal, ont d'ailleurs prévenu qu'un durcissement de la réglementation européenne pourrait les pousser à quitter le territoire. Et Bart Butler confirme que des dispositifs sont déjà mis en place pour quitter le pays si les lois suisses venaient à dégrader la vie privée des utilisateurs.